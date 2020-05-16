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(Özel) Yok böyle bir dolandırıcılık...Bursa'dan Almanya'daki kadını dolandırdılar Bursa'dan Alman vatandaşını dolandıran zanlının yakalanma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı, 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı Türkiye'den Almanya'ya uzanan dolandırıcılığı Bursa polisi bozdu Alman kadınları dolandırıp paralarını alan 3 kişiden birisi tutuklandı, 2 kadına ev hapsi cezası verildi

İHA

Kendilerini Alman polisi olarak tanıtarak Alman vatandaşlarını 'hakkınızda Türkiye'de soruşturma başlatıldı" diyerek dolandıran 2'si kadın 3 kişi Bursa polisinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Dolandırıcının kargo şirketinde yakalanma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yakalandı.

(Özel) Yok böyle bir dolandırıcılık...Bursa'dan Almanya'daki kadını dolandırdılar Bursa'dan Alman vatandaşını dolandıran zanlının yakalanma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı, 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı Türkiye'den Almanya'ya uzanan dolandırıcılığı Bursa polisi bozdu Alman kadınları dolandırıp paralarını alan 3 kişiden birisi tutuklandı, 2 kadına ev hapsi cezası verildi

Kendilerini Alman polisi olarak tanıtarak Alman vatandaşlarını 'hakkınızda Türkiye'de soruşturma başlatıldı" diyerek dolandıran 2'si kadın 3 kişi Bursa polisinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Dolandırıcının kargo şirketinde yakalanma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yakalandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Alman vatandaşı olan R.D. isimli bayanın bir süredir Bursa'da bulunan kişiler tarafından telefonla dolandırıldığı bilgisine ulaştı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, R.D. isimli kadının, Türkiye'de bulunan bir çağrı merkezinden telefonla arandığını, F.S. ve Y.Ö. isimli kadınların kendilerini Alman Polisi olarak tanıttığını belirledi. Dolandırıcıların telefonla aradıkları Alman kadına; "Türkiye'de hakkınızda soruşturma başlatıldı, bu soruşturmadan kendinizi aklayabilmek için karşılığında para vermeniz gerekiyor." diyerek para talep ettikleri belirlendi.

Dolandırıcının yakalanma anı güvenlik kamerasında
Bu talepler doğrultusunda daha önce zarf içerisinde paraların kargo ile gönderildiğini ve son kargonun da Perşembe günü Bursa'ya geleceğini tespit eden ekipler, Asayiş Daire Başkanlığı ve Almanya'daki mevkidaşlarıyla yaptıkları koordineli çalışmayla, şüphelilerin parayı alacağı kargo şirketine giderek beklemeye geçti. Para dolu zarfı almak için kargo şirketine gelen Ö.B., zarfı alıp kargo şirketinden çıkar çıkmaz merdivenlerde başarılı bir operasyonla yakalandı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Ö.B.'nin aracında ve iş yerinde yapılan aramalarda 12 bin Euro, 1 cep telefonu, 2 adet kredi kartı ve 2 adet Usb belleğe el konuldu. Ö.B. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İfadesinde Alman vatandaşlarını arayanların kadın olduğunu itiraf etti
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorguya alınan Ö.B., dolandırılan Alman vatandaşlarını Alman polisi olarak arayan kadınların F.S. ve Y.Ö. olduğunu itiraf etti. Bunun ardından kadınları yakalamak için harekete geçen ekipler, F.S. ve Y.Ö. isimli kadınları yakaladı. Kadınların evlerinde yapılan aramalarda arama programı ve Alman vatandaşlarına ait bilgiler bulunan USB bellek ve bu vatandaşları aradıkları laptop, 3 adet cep telefonu ile 12 bin 840 Euro ele geçirildi.
Erkek cezaevine gönderildi kadınlara ev hapsi verildi
Ö.B., F.S. ve Y.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan şüphelilerden Ö.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.S. ve Y.Ö. isimli kadınlara ev hapsi cezası verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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