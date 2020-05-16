Pideleri oynayarak servis ediyor

<br>Kazım BULUT/GEMLİK(Bursa), (DHA)- BURSA´nın Gemlik ilçesinde, bir fırında şoförlük yapan Selahattin Bahça, şarkılar eşliğinde oynayarak evlere pide servisi yapıyor. Vatandaşlar ise çalınan şarkılara balkonlarından eşlik ediyor.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında fırınlar, pide ve ekmek satışlarını vatandaşların evine giderek servis ediyor. Gemlik ilçesindeki bir fırında şoförlük yapan Selahattin Bahça ise, pide servisini eğlenceli hale getirdi. Kamyonetinden açtığı oyun havalarıyla oynayan Bahça, bu şekilde pide satışlarını gerçekleştiriyor. Vatandaşlar da çalınan müziklere balkonlarından eşlik ederken ortaya renkli görüntüler çıkıyor. Sosyal medyada da ilgi ile takip edilen video içinse destek mesajları yağıyor.<br>Moral olması için böyle bir şey gerçekleştirdiğini kaydeden Bahça, "İşimi çok seviyorum. Sevdiğim için de insanlarımıza hizmet etmek ve neşelendirmek için bu oyunları oynuyorum. Çünkü insanlarımızın morale ihtiyacı var. 20 yaş altı çocuklar ve 65 yaş üstü çocuklarımız da dahil, hangi mahalleye gitsek alkışlıyorlar. Tepkiler çok olumlu. Nereye gidersek gidelim olumlu tepki alıyoruz. Korna sesimi bile biliyorlar ve vatandaşlar benden bunu bekliyor'' dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT<br>2020-05-16 12:19:07<br>

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