Bursa´da telefon çetesinden uluslararası dolandırıcılık

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursa´da telefon çetesinden uluslararası dolandırıcılık

DHA

Huzeyfe ÖZDEMİRMuammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA´da, kendilerini Alman Polisi olarak tanıtıp, Alman R.D.'yi "Hakkınızda Türkiye´de soruşturma başlatıldı" yalanıyla dolandıran uluslararası 3 kişilik çete çökertildi. Şüphelilerden birinin, parayı almaya geldiği kargo şirketinde yakalanma anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Alman makamlarının irtibata geçtiği Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, R.D. isimli Alman kadının, bir süredir Türkiye´den kendisini arayan kişiler tarafından dolandırıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine...

Bursa´da telefon çetesinden uluslararası dolandırıcılık

<br>Huzeyfe ÖZDEMİRMuammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA´da, kendilerini Alman Polisi olarak tanıtıp, Alman R.D.'yi "Hakkınızda Türkiye´de soruşturma başlatıldı" yalanıyla dolandıran uluslararası 3 kişilik çete çökertildi. Şüphelilerden birinin, parayı almaya geldiği kargo şirketinde yakalanma anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.<br>Alman makamlarının irtibata geçtiği Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, R.D. isimli Alman kadının, bir süredir Türkiye´den kendisini arayan kişiler tarafından dolandırıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine soruşturma başlatan ekipler, R.D.´nin, Türkiye'deki bulunan bir çağrı merkezinden arandığını, telefondaki kadınların kendilerini Alman Polisi olarak tanıttığını belirledi.<br>Dolandırıcıların R.D.´ye, "Türkiye'de hakkınızda soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmadan kendinizi aklayabilmek için karşılığında para göndermeniz gerekiyor" diyerek, para göndermesini istediği tesit edildi. R.D.´nin de kendisine adresi verilen kargo şirketine zarf içinde para gönderdiği tespit edildi. Polis, çetenin aradığı R.D.´ye aynı adrese para göndermesini söyledi. R.D. zarf içerisindeki paraları kargo ile Türkiye´ye gönderdi. Polis de kargo şirketinde tedbir aldı  <br>KARGO DÜKKANINDA YAKALANDI<br>Polis ekipleri, kargo şirketine para dolu zarfı almak için gelen Ö.B.'yi yakaladı. Şüphelinin yakalanma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.<br>ÇETE ÜYESİ 2 KADIN DA YAKALANDI<br>Ö.B.'nin aracı ile iş yerinde yapılan aramalarda, 12 bin euro, 1 cep telefonu, 2 adet kredi kartı ve 2 adet flash bellek ele geçirildi.  Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorguya alınan Ö.B., Alman kadını arayanların F.S. ve Y.Ö. olduğunu itiraf etti. Polis 2 kadını da saklandıkları evde yakalayarak, gözaltına aldı. Kadınların evlerinde, içerisinde arama programları ve Alman vatandaşlarına ait bilgiler bulunan flash bellek, R.D.´yi aradıkları bilgisayar, 3 adet cep telefonu ile 12 bin 840 euro ele geçirildi.<br>ADLİYEYE SEVK EDİLDİ<br>Ö.B., F.S. ve Y.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ö.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.S. ve Y.Ö.´ye ev hapsi verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR-Muammer İRTEM<br>2020-05-16 13:18:41<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursalı bisikletçiler iftarda Uludağ'a pedal çevirdi
YEREL HABERLER Bursalı bisikletçiler iftarda Uludağ'a pedal çevirdi
Bursa Bilecik arası yarım saate düşüyor Bursa'nın Yenişehir ilçesi ile Bilecik arasındaki mesafeyi 1 saatten yarım saate düşürecek duble yol çalışmasının bitim süresi 2021 yılı sonundan 2020 yılı sonuna alındı Ak Parti Bursa Milletvekilleri ve İl Başkanı Ayhan Salman, yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Bursa Bilecik arası yarım saate düşüyor Bursa'nın ...
Pideleri oynayarak servis ediyor
YEREL HABERLER Pideleri oynayarak servis ediyor
Oruç kalp sağlığına faydalı
YEREL HABERLER Oruç kalp sağlığına faydalı
Erdem: "Emlak vergisi ödemeleri son güne kalmasın"
YEREL HABERLER Erdem: "Emlak vergisi ödemeleri son güne kalmasın"
Görüntüler ortaya çıkınca tahliye edildi Cinayet ile yargılanan zanlı, güvenlik kameraları ortaya çıkınca adli kontrol şartı ile tahliye edildi
YEREL HABERLER Görüntüler ortaya çıkınca tahliye edildi Cinayet ile ...
(Özel) Bursa'da bu kadın 5 yıldır sokağa çıkamıyor 160 kilogram ağırlığındaki Fil hastası kadın çocuklarıyla sokaklarda gezebileceği günlerin hayalini kuruyor 10 yıl önce yakalandığı hastalık nedeniyle 5 yıldır yataktan çıkamıyor 5 çocuk annesi Fil hastası Aynur Tarhan: "İnsanlar kısa sürede sokağa çıkamayınca sıkılıyor, ben 5 senedir yataktan çıkamıyorum"
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'da bu kadın 5 yıldır sokağa ...
Uludağ Koleji hemşireleri unutmadı
YEREL HABERLER Uludağ Koleji hemşireleri unutmadı
(Özel) Yok böyle bir dolandırıcılık...Bursa'dan Almanya'daki kadını dolandırdılar Bursa'dan Alman vatandaşını dolandıran zanlının yakalanma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı, 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı Türkiye'den Almanya'ya uzanan dolandırıcılığı Bursa polisi bozdu Alman kadınları dolandırıp paralarını alan 3 kişiden birisi tutuklandı, 2 kadına ev hapsi cezası verildi
YEREL HABERLER (Özel) Yok böyle bir dolandırıcılık...Bursa'dan ...
Güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkınca tahliye edildi
YEREL HABERLER Güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkınca tahliye ...
4 gün sürecek kısıtlamada Bursa güne sessiz başladı Bursa trafiğinin en yoğun yaşandığı caddeler bomboş kaldı
YEREL HABERLER 4 gün sürecek kısıtlamada Bursa güne sessiz ...
Kısıtlamada İnegöl şantiyeye dönüyor
YEREL HABERLER Kısıtlamada İnegöl şantiyeye dönüyor
Bursa'da cadde ve meydanlar boş kaldı
YEREL HABERLER Bursa'da cadde ve meydanlar boş kaldı
Büyükşehirden Mustafakemalpaşa'ya yatırım yağmuru
YEREL HABERLER Büyükşehirden Mustafakemalpaşa'ya yatırım yağmuru
Bağışıklık sistemi güçlendiren bu mantar etten daha pahalı Onlarca kilometre dağlarda gezip etten daha lezzetli mantarı arıyorlar
YEREL HABERLER Bağışıklık sistemi güçlendiren bu mantar etten daha ...
Balık oltası ile uçurtma uçurdu
YEREL HABERLER Balık oltası ile uçurtma uçurdu
Sağlık Bakanlığı'ndan Bursa'ya 4 yeni ‘Göçmen Sağlığı Merkezi’
YEREL HABERLER Sağlık Bakanlığı'ndan Bursa'ya 4 yeni ‘Göçmen Sağlığı ...
Salgın da orman yangınlarını engelleyemedi 2 haftada Türkiye genelinde 45 orman yangını çıktı
YEREL HABERLER Salgın da orman yangınlarını engelleyemedi 2 haftada ...
'Dur' ihtarına uymadılar, polis aracına çarpıp yaya olarak kaçtılar
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymadılar, polis aracına çarpıp yaya ...
Şüpheli aracı kovalayan polis otosu kaza yaptı bir polis yaralandı
YEREL HABERLER Şüpheli aracı kovalayan polis otosu kaza yaptı bir ...
Bursa'da, kısıtlamanın ilk dakikalarında doğum gününden dönen iki gence 6 bin TL ceza
YEREL HABERLER Bursa'da, kısıtlamanın ilk dakikalarında doğum ...
Kısıtlamanın ilk cezası Bursa'da kesildi... Çay içmenin bedeli 6 bin TL oldu
YEREL HABERLER Kısıtlamanın ilk cezası Bursa'da kesildi... Çay ...
Bursa evine kapandı
YEREL HABERLER Bursa evine kapandı
Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X