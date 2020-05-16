Bursa´da telefon çetesinden uluslararası dolandırıcılık

<br>Huzeyfe ÖZDEMİRMuammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA´da, kendilerini Alman Polisi olarak tanıtıp, Alman R.D.'yi "Hakkınızda Türkiye´de soruşturma başlatıldı" yalanıyla dolandıran uluslararası 3 kişilik çete çökertildi. Şüphelilerden birinin, parayı almaya geldiği kargo şirketinde yakalanma anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.<br>Alman makamlarının irtibata geçtiği Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, R.D. isimli Alman kadının, bir süredir Türkiye´den kendisini arayan kişiler tarafından dolandırıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine soruşturma başlatan ekipler, R.D.´nin, Türkiye'deki bulunan bir çağrı merkezinden arandığını, telefondaki kadınların kendilerini Alman Polisi olarak tanıttığını belirledi.<br>Dolandırıcıların R.D.´ye, "Türkiye'de hakkınızda soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmadan kendinizi aklayabilmek için karşılığında para göndermeniz gerekiyor" diyerek, para göndermesini istediği tesit edildi. R.D.´nin de kendisine adresi verilen kargo şirketine zarf içinde para gönderdiği tespit edildi. Polis, çetenin aradığı R.D.´ye aynı adrese para göndermesini söyledi. R.D. zarf içerisindeki paraları kargo ile Türkiye´ye gönderdi. Polis de kargo şirketinde tedbir aldı <br>KARGO DÜKKANINDA YAKALANDI<br>Polis ekipleri, kargo şirketine para dolu zarfı almak için gelen Ö.B.'yi yakaladı. Şüphelinin yakalanma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.<br>ÇETE ÜYESİ 2 KADIN DA YAKALANDI<br>Ö.B.'nin aracı ile iş yerinde yapılan aramalarda, 12 bin euro, 1 cep telefonu, 2 adet kredi kartı ve 2 adet flash bellek ele geçirildi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorguya alınan Ö.B., Alman kadını arayanların F.S. ve Y.Ö. olduğunu itiraf etti. Polis 2 kadını da saklandıkları evde yakalayarak, gözaltına aldı. Kadınların evlerinde, içerisinde arama programları ve Alman vatandaşlarına ait bilgiler bulunan flash bellek, R.D.´yi aradıkları bilgisayar, 3 adet cep telefonu ile 12 bin 840 euro ele geçirildi.<br>ADLİYEYE SEVK EDİLDİ<br>Ö.B., F.S. ve Y.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ö.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.S. ve Y.Ö.´ye ev hapsi verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR-Muammer İRTEM<br>2020-05-16 13:18:41<br>

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