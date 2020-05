Bursalı bisikletçiler iftarda Uludağ'a pedal çevirdi

Bursalı bisiklet tutkunları her Ramazan ayında geleneksel hale getirdikleri turda Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm bölgesi olan Uludağ’a pedal çevirdi.

Bursalı bisiklet tutkunları her yıl geleneksel hale getirdiği bisiklet turunun bu yıl 6’cısını düzenledi. Uludağ tırmanış etkinliği için saat 19.45’de Esentepe Mahallesinde toplanan 12 bisikletçi, yaklaşık 2.5 saat pedal çevirerek Uludağ’a çıktı. Uludağ’a eteklerinde mola vererek iftarlarını yapan bisikletçiler, bu yıl Korona virüs salgını dolayısıyla kapalı olan Milli Parklar girişine kadar çıktı. Burada hatıra fotoğrafı çektiren bisikletçiler, Bursa’ya inerek etkinliği tamamladı.

Korona virüs dolayısıyla hem sağlık hem de sürüş sürecindeki tüm güvenlik tedbirlerinin alındığı turda bisikletçilerin kask, ön ve arka ışık zorunluluğu olmasının yanında her türlü kazaya karşı ekibi iki araç tarafından takip edildi.

