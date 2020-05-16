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Hareketsizlik kabızlığa sebep oluyor

İHA

Hareketsizlik kabızlığa sebep oluyor

Korona virüs salgını ile birlikte insanların sokağa çıkmadığını veya kısıtlamalarla evlerinde hareketsiz kaldığını belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Buket Gökpınar, hareketsizliğe bağlı olarak sık kabızlığın yaşanabileceğini söyledi.
Korona virüs salgını döneminde karantina uygulamalarının bir sonucu olarak herkesin normalden daha az hareket edildiğini belirten Medicana Bursa Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Buket Gökpınar, "Hareketliliğin azaldığı, beslenme alışkanlıklarının değiştiği bir dönemde bulunmaktayız. Yanlış beslenme alışkanlıkları, yanlış diyet uygulamaları, yetersiz sıvı tüketimi, liften posadan fakir beslenme kabızlığın en sık nedenlerindendir. Uzun süren yolculuklar, dışkılama ihtiyacının hijyenik sebeplerden dolayı ertelenmesi de önemli etkenler arasında sayılabilir. Parkinson, multiple skleroz, diyabet ya da hipotiroidi gibi hastalıklar, gebelik döneminde karşılaşılan hormonel etkenler, kan elektrolit düzeylerinde dengesizlikler, bazı tansiyon ilaçları, kanser tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar, antidepresan, kalsiyum ya da demir içerikli ilaçların kullanımı kabızlığa sebep olabilir. Bunun yanı sıra tıkayıcı bağırsak tümörleri, divertikül hastalığı ve bağırsak kanserleri de kabızlığa sebep olabilir‘‘ dedi.
Kabızlık ya da bir diğer adıyla konstipasyonun hemen hemen herkesin hayatının bir döneminde karşılaştığı ve günlük yaşamı oldukça olumsuz yönde etkileyen bir sorun olduğunu belirten Gökpınar, "Dışkılama sıklığı kişiden kişiye değişmekle birlikte haftada 3 kezden az dışkılama kabızlık olarak tanımlanmıştır. Az dışkılamanın yanı sıra dışkının pasajında güçlük de söz konusudur. Kabızlık tek başına bir hastalık değil, bir semptomdur. Çoğu zaman basit gibi görünse de kabızlık yaşam kalitemizi ve duygu durumumuzu olumsuz bir şekilde etkileyen bir semptomdur. Kabızlığın yaşam tarzına bağlı bir çok nedeni olabilir. En yaygın nedeni yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareket eksikliğidir. Yaşlılarda hareket eksikliğine ve kullanılan ilaçlara bağlı olarak gençlere oranla daha sık gözlenir‘‘ diye konuştu.
Kabızlığın çözümü olan bir hastalık olduğunu belirten Gökpınar, "Yeni gelişen ve 2 haftadan uzun süren dışkılama alışkanlıklarındaki değişiklik durumunda mutlaka bir hekime başvurmak gerekmektedir. Bugün artık biliyoruz ki kolon kanserinde erken teşhis hastalığın seyri ve tedavisi için ciddi önem taşır. Hekiminizin öngöreceği bir kaç basit tetkikle böyle bir hastalığı erken teşhis etmek mümkün‘‘ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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