Bursa'da 65 yaş ve üzeri sokağa çıktı, yürüyüş yaptı

<br>Hasan BOZBEY-Kazım BULUT/BURSA,(DHA)-BURSA´da koronavirüs salgını nedeniyle saat 12.00 itibariyle sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar park, sahil ve yürüyüş yollarında yoğunluk oluşturdu.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki kişiler, bugün 2'nci kez sokağa çıktı. Sokak kısıtlamasının uygulandığı Bursa'da 65 yaş ve üzerindekiler, dışarıda güzel havanın keyfini çıkardı. Sokağa çıkan birçok kişinin sahilde ve parklarda yürüyüş yaptığı görüldü. Sokağa çıkanların sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Huzeyfe ÖZDEMİR-Hasan BOZBEY-Kazım BULUT<br>2020-05-17 14:56:02<br>

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