65 yaş ve üstü, Roman Orkestrası eşliğinde oynadı

<br>İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)BURSA´nın Nilüfer ilçesinde, kendilerine uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 6 saatliğine kaldırılmasıyla sokaklara çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Roman Orkestrası eşliğinde oynayarak, eğlendi.<br>Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla temiz hava almak, yürüyüş ve spor yapmak için parklara giden 65 yaş üstü vatandaşlar, Nilüfer Belediyesi´nin sürpriziyle karşılaştı. Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası, kentin çeşitli mahallelerinde park ve yürüyüş alanlarına giderek, 65 yaş üstü vatandaşlara mini konser verdi. Bazı vatandaşlar Roman Orkestrası´nın hareketli ritimlerine alkışlarıyla eşlik ederken, bazıları da davul zurna eşliğinde çiftetelli oynayarak, stres attı. Moral bulan vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN<br>2020-05-17 16:49:52<br>
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