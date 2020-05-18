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Bursa'da park halindeki otomobil, alev alev yandı

DHA

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Karacabey ilçesinde, Rıdvan K.'nin alışveriş yapmak için caddeye park edip, indiği otomobili, motor kısmından alev aldı. Çevre esnafının da müdahale ettiği araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.   Kırsal Sultaniye Mahallesi´nde yaşayan ve alışveriş için Karacabey merkeze giden Rıdvan K., 16 BRC 62 plakalı otomobilini Tabaklar Mahallesi Sadık Yılmaz Caddesi'nde park edip, markete girdi. Alışveriş yapan Rıdvan K., daha sonra tekrar aracına binerek, çalıştırmak istedi; ancak motor kısmında yangın başladı. Hemen itfaiyeyi arayan Rıdvan...

Bursa'da park halindeki otomobil, alev alev yandı

<br>Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Karacabey ilçesinde, Rıdvan K.'nin alışveriş yapmak için caddeye park edip, indiği otomobili, motor kısmından alev aldı. Çevre esnafının da müdahale ettiği araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.  <br>Kırsal Sultaniye Mahallesi´nde yaşayan ve alışveriş için Karacabey merkeze giden Rıdvan K., 16 BRC 62 plakalı otomobilini Tabaklar Mahallesi Sadık Yılmaz Caddesi'nde park edip, markete girdi. Alışveriş yapan Rıdvan K., daha sonra tekrar aracına binerek, çalıştırmak istedi; ancak motor kısmında yangın başladı. Hemen itfaiyeyi arayan Rıdvan K.´nin yardımına çevredeki esnaf, koştu. Araçtan yükselen alevler, söndürülemezken, kısa sürede gelen ekipler, araçların yanlış park edilmesi nedeniyle caddeye itfaiye aracıyla giremedi. Hortum uzatılarak, müdahale edilen yangın, kontrol altına alınıp, söndürüldü. Çevredekiler, itfaiyecileri zorlayan gelişigüzel araç park etme durumuna tepki gösterdi. <br>Otomobili gözü önünde yanarak, kullanılamaz hale gelen Rıdvan K., "Yapacak bir şey yok. Cana geleceğine mala gelsin" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN<br>2020-05-18 09:51:48<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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