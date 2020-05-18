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Covid-19 salgınının tetiklediği psikolojik rahatsızlıklar

İHA

Psikiyatri Uzmanı Ebru Öztepe Yavaşçı, korona virüs salgınının psikiyatrik tablolara yol açması ve var olan psikiyatrik tabloların kötüleşmesine ve yatkın bireylerde yeni tabloların ortaya çıkmasına yol açtığını belirtti.

Covid-19 salgınının tetiklediği psikolojik rahatsızlıklar

Psikiyatri Uzmanı Ebru Öztepe Yavaşçı, korona virüs salgınının psikiyatrik tablolara yol açması ve var olan psikiyatrik tabloların kötüleşmesine ve yatkın bireylerde yeni tabloların ortaya çıkmasına yol açtığını belirtti.
Özel Medicana Bursa Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Ebru Öztepe Yavaşcı, korona virüs salgınının tetiklediği psikolojik rahatsızlıklara yönelik açıklamalarda bulundu. Salgının çeşitli sorunları tetikliyebebileceğini söyleyen Ebru Öztepe Yavaşcı," Psikiyatri polikliniğine şu dönemde başvuran kişilerin tanılarına baktığımızda sıklıkla anksiyete bozuklukları, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk ve uykusuzluk olduğunu görmekteyiz. Ayrıca iyileşip tedavilerini sonlandırdığımız ya da iyileşmekte olan kişilerde de stres seviyelerinde ki artış, hastalıklarında nükslere neden olmuştur. Bunlar son dönemde yaşadığımız salgınla ilişkilidir. Covid19 virüsünün bulaşıcılığının fazla olması, hızlı yayılım göstermesi, tedavisiyle ilgili kesin bir sonuca varılmamış olması ve salgınla ilgili sürecin uzaması özellikle sağlıkla ilgili bilgilerle aşırı meşgul olan insanların ruhsal sağlıkları için tehdit edici bir unsur olmuştur.’’ dedi.
Bulaşıcı hastalıkların yeni bir durum olmadığını, bulaşıcı hastalıklara bağlı salgınların güçlü ruhsal tepkilere yol açabileceğini ve
toplumsal bir travma olan salgınların, insanların uyum yeteneklerini bozduğu için faklı bir durum oluşturduğunu belirten Öztepe, "Aslında salgınlar kişisel olmaktan çok toplumsal travmalardır. Toplumsal travmalar insanların uyum yeteneklerini bozar. Oluşan korkuya karşı kişilerin tepkileri birbirinden farklı olur. Bazı kişiler sorunun ne olduğunu ve sınırlarını iyi bir şekilde belirleyip yönetebilirken bazıları da kaygılarıyla başa çıkmakta zorlanıp panikleyebilir ve ruhsal sorunlar yaşayabilirler." diye konuştu.
"En büyük korku belirsizlik
Salgında en büyün sorunun belirsizlik olduğunu söyleyen Yavaşçı, "Ruhsal açıdan Covid19 salgınına baktığımızda gördüğümüz en büyük sorun belirsizliktir. Covid19 salgını içerdiği belirsizlikler ve bu temel ihtiyaçlar üzerine etkileri nedeniyle “Korku salgınına” dönüşmüştür. Hastalanma ve ölme, geçim kaynaklarını kaybetme, karantina nedeniyle çalışamama veya işten atılma, sevdiklerini kaybetme, temizlik, temel ihtiyaç maddelerine, besin kaynaklarına ulaşamama ve sayamadığımız birçok korku Bütün bu korkular endişe, çökkünlük, karamsarlık, çaresizlik, umutsuzluk, uykusuzluk ve travmatik stres gibi ruhsal tepkileri ortaya çıkarabilir. Beden ve ruh bir bütün olduğundan bu ruhsal tepkiler de biyolojik bağışıklık sistemini etkileyerek kişileri salgına karşı daha dirençsiz ve yatkın hale getirebilir." ifadelerinde bulundu.
Psikolojik tabloların kötüleşmesiyle ortaya çıkabilecek hastalıkları sıralayan Yavaşçı, "Salgın korkusunun artmasıyla tetikleyebileceği psikiyatrik hastalıklarda var. Salgının asksiyete bozukluğu, obsesif(takıntı) kompulsif bozukluk, depresyon, uykusuzkuk gibi hastalıkları tetikleyebileceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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