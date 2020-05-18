İş yeri önündeki 2 metrelik yılanı belediye ekibi yakaladı

<br>Semih ŞAHİN/İZNİK (Bursa), (DHA)BURSA'nın İznik ilçesinde bir iş yerinin önünde kıvrılmış vaziyette görülen yılan, görevliler tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.<br>İznik ilçesinde ambalaj malzemeleri satan İsa Demirci'nin iş yerinin önünde kıvrılmış vaziyetteki yılanı gören vatandaşlar, belediye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı kürek yardımıyla yakalayarak doğaya saldı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İznik Semih ŞAHİN<br>2020-05-18 13:09:05<br>
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