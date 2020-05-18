Bursaspor'dan Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı

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Bursaspor Kulübü, ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Yeşilbeyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

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