Alışveriş pahalıya patladı

Sokağa Çıkma kısıtlamasının 3. gününde bunlara uymayanlara ceza yağdı. İnegöl'de yunus ekipleri durdurdukları bir motosiklet sürücüne ve arkadaşına sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ve ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan dolayı şahıslara ceza kesti. Her iki şahsa toplam 7 Bin 500 ceza uygulanırken motosiklet ise otoparka çekildi

Korona virüs salgınına karşı Türkiye'de tedbirler üst seviye tutulmaya devam ediyor. Bu kapsamdan 6. kez 14 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde sokağa çıkma kısıtlaması yaşanıyor. Bunlara uymayanlara ise ceza işlem uygulanıyor. Kısıtlama kapsamında baklar, marketler ve kasaplar saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında açık kalacak. Vatandaşlar en yakın yerde bulunan işletmelere yaya olarak gidip alışveriş yapabilecek. İnegöl'de iki Suriye uyruklu genç motosikletleriyle alışverişe çıkmaları kendilerine pahalıya patladı. Polis ekipleri tarafından durdurulan motosiklet sürücünün ehliyeti olmadığı fark etti. Şahsa ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten dolayı 4 bin 500 TL para cezası kesilirken, yanında bulunan şahsa da kısıtlama uymadığından dolayı 3 bin TL ceza kesti. Şahıslar ceza sonrası eve gönderildi motosiklet ise parka çekildi.

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