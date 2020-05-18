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Bursalı kasaplar, sokak kısıtlamasında hizmet verdi

DHA

Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA) BURSA'nın Gemlik ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sürerken kasaplar, 10.00-16.00 saatlerinde hizmet verdi. Gemlik ilçesindeki kasap dükkanlarına, koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında, 2 müşteriden fazlası aynı anda alınmadı. Dükkanlarda sosyal mesafe kuralına da uyulduğu gözlendi. Kasap Ahmet Korkmaz, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde hizmet vermekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Alışveriş yapan müşteri ise sağlıklarına dikkat ettiklerini ve protein ihtiyaçlarını karşılamaları için kasapların...

Bursalı kasaplar, sokak kısıtlamasında hizmet verdi

<br>Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA) BURSA'nın Gemlik ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sürerken kasaplar, 10.00-16.00 saatlerinde hizmet verdi.<br>Gemlik ilçesindeki kasap dükkanlarına, koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında, 2 müşteriden fazlası aynı anda alınmadı. Dükkanlarda sosyal mesafe kuralına da uyulduğu gözlendi. Kasap Ahmet Korkmaz, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde hizmet vermekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Alışveriş yapan müşteri ise sağlıklarına dikkat ettiklerini ve protein ihtiyaçlarını karşılamaları için kasapların kısıtlamada açık olmasının doğru olduğunu söyledi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT<br>2020-05-18 17:07:37<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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