Bursa'da orman yangını: 1 hektarlık ala zarar gördü

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<br>Osman SAK/ORHANELİ, (Bursa), (DHA)BURSA'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince 2 saat süren müdahaleyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, 1 hektarlık alan zarar gördü. <br>Yangın, akşam saatlerinde Orhaneli ilçesi Çivili Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanı gören mahalleli durumu jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 20 kişilik personel 3 arazöz ile kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Bölgede tedbir amaçlı soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. <br>Yetkililer, yangında 1 hektarlık alanın zarar gördüğünü bildirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhaneli Osman SAK<br>2020-05-18 19:57:52<br>

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