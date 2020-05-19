(Özel) - Şehidin annesinden duygulandıran istek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Özel) - Şehidin annesinden duygulandıran istek

İHA

(Özel) - Şehidin annesinden duygulandıran istek

Bursa’da bir şehit annesi, belediye başkanından isteğiyle duygulandırdı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da hemen harekete geçip şehit annesinin Pınarbaşı Şehitliği'ne götürülmesini sağladı. Emine Kural, şehit oğlunun kabri başında dua okudu.
Oğlu Uğur Kural’ı, 1992’de vatana şehit veren Emine Kural, Yıldırım Belediyesi’nden bir istekte bulundu.Salgın öncesindeki dönemde, şehit oğlunun kabrini sürekli ziyaret etiğini ifade eden Kural, sokağa çıkma yasağı sebebiyle bu kavuşmaya devam edememenin üzüntüsünü bildirdi. Bu haftaki dışarı çıkma serbestliği gününde, oğlunun kabrine gidebilme arzusunu, Yıldırım Belediyesi’ne iletti. Durumu öğrenen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, duygulandı ve isteğini yerine getirdi.
Yılmaz, cep telefonu aracılığıyla şehit annesiyle görüntülü konuşarak, arzusunun yerine getirileceğini bizzat iletti. Şehitlerin sayesinde Türkiye’nin bugünleri yaşadığını belirten Yılmaz’ın talimatı doğrultusunda Emine Kural’ın arzusu gerçekti. Yıldırım Belediyesi’nin tahsis ettiği araçla Pınarbaşı Şehitliği’ne götürülen anne Kural, kabri başında oğluna kavuştu ve dualar okundu. Başkan Yılmaz’ın da davetiyle Muradiye Camii İmam Hatibi Lütfi Taşçı, şehide ‘Yasin’ okudu.
Her şehit ailesi gibi, “Vatan sağolsun” diyen Emine Kural, kabri başında oğluna kavuşabilmenin duygulu anlarını, Başkan Yılmaz’ın sayesinde de bir kez daha yaşamış oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atatürk’ün dev imzası Gemlik’in zirvesinde Dünyanın en büyük Atatürk imzası Gemlik’in dağlarına yazıldı Dev imza gökyüzünden de görüntülendi
YEREL HABERLER Atatürk’ün dev imzası Gemlik’in zirvesinde Dünyanın ...
Dakikalar içerisinde 5 dükkanı soyan hırsızların rahat tavırları pes dedirtti Kısıtlamayı fırsat bilen hırsızlar dükkanları talan etti
YEREL HABERLER Dakikalar içerisinde 5 dükkanı soyan hırsızların ...
Yasağa uymayan gencin üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Yasağa uymayan gencin üzerinden uyuşturucu madde ele ...
Başkan Aktaş’tan 19 Mayıs’ta birlik ve beraberlik vurgusu
YEREL HABERLER Başkan Aktaş’tan 19 Mayıs’ta birlik ve beraberlik ...
Salman : "İstiklal mücadelemiz 19 Mayıs’ta başladı"
YEREL HABERLER Salman : "İstiklal mücadelemiz 19 Mayıs’ta başladı"
Köpeğini gezdirirken kaybolan çocuk 6 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Köpeğini gezdirirken kaybolan çocuk 6 saat sonra ...
Bursa'da orman yangını: 1 hektarlık ala zarar gördü
YEREL HABERLER Bursa'da orman yangını: 1 hektarlık ala zarar gördü
Bursa’nın asfalt kalitesi yükseldi
YEREL HABERLER Bursa’nın asfalt kalitesi yükseldi
Lise öğrencileri evlerinden 19 Mayıs klibi çekti
YEREL HABERLER Lise öğrencileri evlerinden 19 Mayıs klibi çekti
Bursalı kasaplar, sokak kısıtlamasında hizmet verdi
YEREL HABERLER Bursalı kasaplar, sokak kısıtlamasında hizmet verdi
Yasağa uymayan 2 gence 17 bin TL ceza
YEREL HABERLER Yasağa uymayan 2 gence 17 bin TL ceza
Alışveriş pahalıya patladı
YEREL HABERLER Alışveriş pahalıya patladı
Bursaspor'dan Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı
YEREL HABERLER Bursaspor'dan Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı
Başkan Özkan’dan 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Başkan Özkan’dan 19 Mayıs mesajı
Kızılay'dan sağlık çalışanlarına maske ve siperlik desteği
YEREL HABERLER Kızılay'dan sağlık çalışanlarına maske ve siperlik ...
Yıldırım'da metruk yapılar yıkılıyor
YEREL HABERLER Yıldırım'da metruk yapılar yıkılıyor
Aydın: "Ocağı yanmayan sobası tütmeyen ev kalmayacak"
YEREL HABERLER Aydın: "Ocağı yanmayan sobası tütmeyen ev kalmayacak"
Cezaevinden izinli çıkan ehliyetsiz sürücü, kovalamacada yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevinden izinli çıkan ehliyetsiz sürücü, ...
Çekirge sokakları yenileniyor
YEREL HABERLER Çekirge sokakları yenileniyor
Öğrencilerden online deneme sınavlarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Öğrencilerden online deneme sınavlarına yoğun ilgi
Sokağa çıkması pahalıya patladı 8 bin 500 TL ceza yedi
YEREL HABERLER Sokağa çıkması pahalıya patladı 8 bin 500 TL ceza ...
Sosyal mesafeli kutlama
YEREL HABERLER Sosyal mesafeli kutlama
Bursalılar evinde kaldı Büyükşehir tüm şehri yeniledi Bursa’da 7/24 asfalt mesaisi
YEREL HABERLER Bursalılar evinde kaldı Büyükşehir tüm şehri ...
Gürsu adrenalin park hobbit evler renkleniyor
YEREL HABERLER Gürsu adrenalin park hobbit evler renkleniyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X