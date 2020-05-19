1 saatte 40 bin liralık hırsızlık şüphelileri kamerada

<br>İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)BURSA´da 1 saatte 5 farklı iş yerine giren hırsızlar 8 sadaka kutusu, yaklaşık 10 bin lira ve toplam 30 bin lira değerinde 2 motosiklet çaldı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.<br>Olay, 10 Mayıs gecesi saat 03.30'da Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında 1 saatte 5 farklı iş yerine giren hırsızlar, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre iş yerinin önüne gelen 2 kişi çevreyi kontrol etti. Ardından da iş yerinin cam kapısını zorlayarak içeri girdiler. Şüpheliler 1 dakika içerisinde iş yerinde bulunan sadaka kutusu ve bir miktar parayı aldı. Kasadan aldıkları anahtarla iş yerinin önünde bulunan 2 motosikleti de çalan şüphelilerin hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.<br>Olayın ardından iş yerinin kapısının açık olduğunu gören bekçi, durumu polis ekiplerine bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede aynı kişilerin 1 saat içinde 5 farklı iş yerine girerek toplam 30 bin lira değerinde 2 motosiklet, 8 sadaka kutusu ve yaklaşık 10 bin lira çaldığı tespit edilirken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN<br>2020-05-19 09:58:48<br>

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