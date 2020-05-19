İlk kirazın kilosu 10 lira Karabodur kirazı kilosu 10 liradan satılmaya başlandı

Bursa'nın İznik ilçesinde kiraz bahçelerinden toplanan kirazlar, traktör kasasında köy meydanınına getirilerek burada satılmaya başlandı.

İznik'in Orhaniye Mahallesinde kiraz yetiştiren ve aynı zamanda tüccarlık yapan Yakup Kaplan kiraz yetiştiren müstahsillerin fiyatlarından memnun olduğunu belirtti. Kaplan, ''Hava şartları iyi giderse yani yağışlar kirazları dalında çatlatmazsa ve fiyatlar böyle devam ederse daha çok kazancımız olur'' dedi.

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