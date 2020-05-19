Lüks otomobil alev topuna döndü

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Bursa’nın İznik ilçesinde alev alan lüks otomobil hurdaya döndü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Yeşil Cami Mahallesi Tekke Sokak'ta meydana geldi. Emine Akcan’a ait 45 TM 109 plakalı otomobil evinin önünde bir anda alev aldı.

Durumu gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine anında gelen itfaiye ekipleri Yangını evlere sıçramadan söndürdü. Alev alev yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

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