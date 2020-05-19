1 saatte 40 bin liralık hırsızlık şüphelileri kamerada (2)

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<br>3 ŞÜPHELİ YAKALANDI<br>Bursa´da, 1 saatte 5 iş yerine girip, 8 sadaka kutusu, yaklaşık 10 bin lira ve toplam 30 bin lira değerinde 2 motosiklet çalınmasının ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Y.S., A.K. ve H.K. olduğunu belirledi. Saklandıkları evde yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN<br>2020-05-19 11:52:17<br>

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