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Nilüfer’de 19 Mayıs gururu yaşandı

İHA

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Nilüfer'de büyük gurur ve coşku yaşandı. Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği çelenk koyma töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 101 yıl önce bugün bağımsızlık ateşini yakan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde olduklarını belirterek "Gençlik ateşi hiç sönmesin, umudun ateşi hiç sönmesin, aydınlık bir geleceğe olan inancımız da hiç bitmesin" dedi.

Nilüfer’de 19 Mayıs gururu yaşandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Nilüfer’de büyük gurur ve coşku yaşandı. Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği çelenk koyma töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 101 yıl önce bugün bağımsızlık ateşini yakan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde olduklarını belirterek “Gençlik ateşi hiç sönmesin, umudun ateşi hiç sönmesin, aydınlık bir geleceğe olan inancımız da hiç bitmesin” dedi.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlattığı ulusal kurtuluş mücadelesinin 101. yıl dönümü, bir kez daha Türkiye’nin dört bir yanında gurur ve coşkuyla kutlandı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Nilüfer’de de korona virüs salgını gölgesinde ama ve her zamanki coşkuylu kutlandı. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk koyma töreni, pandemi nedeniyle sınırlı sayıda katılımla gerçekleşti. Çelenk koyma törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Genel Başkan Yardımcıları ve Bursa Milletvekilleri Prof. Dr. Lale Karabıyık ile Orhan Sarıbal, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Erkan Aydın, Yüksel Özkan, İYİ Parti Bursa Milletvekili Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Yahya Bahadır ile CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz katıldı. Maskelerle katılımın sağlandığı ve sosyal mesafenin korunduğu törende çelenk koyma töreninin ardından saygı duruşunda bulunuldu.
Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 19 Mayıs 1919’ün Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğuna vurgu yaparak, “Çünkü o gün Atatürk’ün Samsun’a ayak basışıyla birlikte, düşman işgaline karşı umutsuz bir direniş içinde olan Anadolu insanı için, umudun ateşi de yanmaya başlamıştır. Böylelikle Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı da fiilen başlamıştır. Bu nedenle 19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. Ve bu günün gençliğe adanması da çok anlamlıdır” dedi.
Konuşmasında Atatürk’ün gençliğe verdiği öneme de dikkat çeken Başkan Erdem, “Türk milletini ileriye götürecek olan şeyin genç fikirler yani yenilikçi fikirler olduğunu vurgulamış ve bu konuda gençlere ne kadar güvendiğini de kurduğu Cumhuriyeti gençlere emanet ederek göstermiştir. Yeryüzünde gelecek nesillere O’nun kadar güven duyan bir lider daha yoktur. Çocuklarına, gençlerine bayram adayan ve en değerli eserini emanet eden Atatürk, Millî Mücadeleyi başlattığı 19 Mayıs’ı Türk gençliğine armağan etmiştir. Bizler de 101 yıl önce bugün bağımsızlık ateşini yakan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izindeyiz. Daha nice yüzyıllar da izinde olacağız” diye konuştu.
Törende İYİ Parti Milletvekili İsmail Tatlıoğlu ve CHP Milletvekili Lale Karabıyık da birer konuşma gerçekleştirdi.

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