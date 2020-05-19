"Bem-Bir Sen Türkiye'nin yerli ve milli sendikasıdır" Bem Bir Sen Bursa Şube Başkanı Erkan Ataman: "Yalnızca memleketimiz ve milletimiz için insan odaklı çalışıyoruz" Bursa'da Bem Bir Sen üyeleri korona virüs sebebiyle yardıma muhtaç ailelere gıda kolisi yardımında bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

"Bem-Bir Sen Türkiye'nin yerli ve milli sendikasıdır" Bem Bir Sen Bursa Şube Başkanı Erkan Ataman: "Yalnızca memleketimiz ve milletimiz için insan odaklı çalışıyoruz" Bursa'da Bem Bir Sen üyeleri korona virüs sebebiyle yardıma muhtaç ailelere gıda kolisi yardımında bulundu

İHA

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM BİR SEN) Bursa Şube Başkanı Erkan Ataman yaptığı açıklamada, "Kaynaklarını bu ülkenin temeline harcayan, BEM BİR SEN ve Memur Sen bu ülkenin yerli ve milli sendikasıdır. Bem Bir Sen, bir ideolojinin ürünü olan bir sendika değil. Yalnızca insan odaklı bir sendikadır." dedi.

"Bem-Bir Sen Türkiye'nin yerli ve milli sendikasıdır" Bem Bir Sen Bursa Şube Başkanı Erkan Ataman: "Yalnızca memleketimiz ve milletimiz için insan odaklı çalışıyoruz" Bursa'da Bem Bir Sen üyeleri korona virüs sebebiyle yardıma muhtaç ailelere gıda kolisi yardımında bulundu

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM BİR SEN) Bursa Şube Başkanı Erkan Ataman yaptığı açıklamada, “Kaynaklarını bu ülkenin temeline harcayan, BEM BİR SEN ve Memur Sen bu ülkenin yerli ve milli sendikasıdır. Bem Bir Sen, bir ideolojinin ürünü olan bir sendika değil. Yalnızca insan odaklı bir sendikadır.” dedi.
MemurSen konfederasyonuna bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Sendikası Bursa Şubesi Ramazan ayı vesilesi ve korona virüs salgını sebebiyle yardıma muhtaç ailelere gıda kolisi yardımında bulundu. Bursa Şube Başkanı Erkan Ataman üyelerin haklarını koruma noktasında büyük emek harcadıklarını ifade etti.
3,5 milyon liralık yardım
BEM BİR SEN Bursa Şube Başkanı Erkan Ataman yaptığı açıklamada , “Türkiye’nin en büyük STK’larından olan Memur Sen ve Bem Bir Sen, bu ülkenin yerli ve milli sendikasıdır. Kazanımlarını, bu ülkenin temeline harcına harcayarak katkı sunmaktadır. Memur Sen ve Bem Bir Sen 2 milyon lira bağışta yaparak. ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek vermiştir. Ramazan ayı sebebiyle de 1,5 milyon liralık bir bütçeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere gıda kolilerinin oluşturulması ve dağıtılmasına imkan sağlamıştır. Bu hayrın parçası olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.
Türkiye’nin temel değerlerine sahip çıkma noktasında emek harcadıklarının altını çizen Başkan Ataman, “Bem Bir Sen Genel Başkanı Sayın Levent Uslu’nun teşkilatların olan çağrısına uyarak, şubemizin imkanları dahilinde, yetkili olduğumuz belediyelerin sosyal hizmetler birimleriyle müşterek olarak Bursa’da ihtiyaç sahiplerine gıda kolilerini ulaştırdık. Memur Sen ve Bem Bir Sen’in bilincinde olan üyelerimiz aynı zaman bu yapılan kampanyaları canı gönülden desteklemektedirler. Amacımız korona salgınından dolayı mağdur olan ihtiyaç sahiplerine bir nebzede olsa can suyu olmaktır. Devletimizin başarıyla yürüttüğü bu sürece hem bir sendika hem de sivil toplum kuruluşu olan Bem Bir Sen’in Bursa şubesi olarak böyle bir hayrın parçası olmaktan gurur duyuyoruz.”
“Yerli ve milli hareket ediyoruz"
Bem Bir Sen Bursa Şube Başkanı Erkan Ataman yaptığı açıklamada islam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti ve şöyle devam etti, “Memur Sen ve Bem Bir Sen’in kuruluş amacı ve prensibi insan odaklı bir sendika olmaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vurgu yaptığı yerli ve millilik konusunda sendikal alanda da yerli ve milli olmak gereklidir. MemurSen ve Bem BirSen olarak yerli ve milli kaygılarla hareket ediyoruz.” dedi.
Türkiye'den Afrika'ya kadar yardım
MEMUR SEN ve BEM BİR SEN’in bu ülkenin yerli ve milli sendikası olduğuna vurgu yapan Ataman, “Türkiye’nin kaynaklarını, bu ülkenin temeline harcına harcayarak katkı sunmaya devam etmektedir. BEM BİR SEN, insan odaklı, dünyadaki diğer mazlum ve ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçlarını ulaştıran büyük bir sivil toplum kuruludur. BEM BİR SEN Teşkilatları, Afrika’da onlarca su kuyusu açmış, yetimhaneler yaptırmış bir sendikadır. Dünyada insan odaklı olan, devletimiz ile pozitif korelasyonda hareket eden ve uyum içinde hizmet eden bir sendikadır. Bizler aynı zamanda sendikacılık görevlerimizi haklarımızı sonuna kadar arayarak ama aynı zamanda bu ülkenin yerli ve milli politikalarına aynı zamanda da varoluşsal sebeplerine katkı sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.
Virüs pandemisi sonrası festival yapılacak
Korona virüs salgını sonrasın hayatın normale dönmesinin ardından BEM BİR SEN ailesine festival sözü veren Başkan Ataman, “ Hayatımız normale döndüğünde, BEM BİR SEN ailesi ile birlikte piknik şöleni yapmayı planlıyoruz. Ses sanatçıları ve çeşitli organizasyonların olması için festival tadında bir etkinliğe hepimizin ihtiyacı var” dedi. Kültür gezilerimizi de bu süreçten sonra başlatacağız. Genel Merkezimiz başta olmak üzere üyelerimizin kendi alanlarında mesleki eğitim çalışmalarını gerçekleştireceğiz.
Bursa’da 14 belediyede her geçen gün artan üye sayısıyla şu anda 3 bin 500 üyesiyle, çalışanların haklarına korumaya devam ettiklerini aktaran Ataman görev sürecini şöyle özetledi’ “Salgın sürecinden önce de önemli bir yerel seçimi geride bıraktık. Seçimlerde sonra toplu sözleşme dönemleri geçti. 14 belediyede sosyal denge sözleşmelerini imzaladık. Sürgün edilen ve haksızlığa uğrayan üyelerimiz ile ilgili hukuk mücadelesi vererek sıkıntıları giderdik. Memurların yemek edindirme kanununun mevzuatında yapılan değişiklikten dolayı sıkıntılar oldu. Bunlar için çalışmalar yaptık. 1 Ocak 2020 itibariyle 5. Dönem toplu sözleşme hayata geçti. Rahat bir nefes alamadan küresel pandemi ortaya çıktı. BEM BİR SEN Bursa Şube Başkanlığı olarak, Bursalılara gıda yardımında bulunduk. Üyelerimiz hoş bir tebessümü için de Ramazan Bayramı için hediye paketlerini teslim ettik.”
“İnsan odaklı çalışıyoruz"
Bem Bir Sen hakkında detaylı bilgiler veren Ataman “Bem Bir Sen, bir ideolojinin ürünü olan bir sendika değil. Yalnızca insan odaklı bir sendikadır. Bu konuda Genel Başkanımız Levent Uslu’nun da talimatı vardır. Üyemiz olsun olmasın bütün yardım isteyen, yardım talep eden kamu çalışanlarının sıkıntısı derdi giderilmesi için ilgilenilecektir talimatına istinaden bu şekilde daha hassas hareket edilmektedir. Kazandığımız davalar ortadadır. Sözleşmeli memurlarımız birçok sıkıntı ve zulüm görmektedir. 31 Mart seçimlerinden sonra sözleşmeli memurlarımız işlerinden edilmiştir. Bunlar için Türkiye’de şuan bir realite var. Genel Başkanımız Sayın Levent Uslu, Türkiye’de bu meseleleri dile getiren, haykıran, mücadele eden, mağduriyetin giderilmesi için her türlü çalışmayı gerçekleştiren tek sendika genel başkanıdır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın: "Ocağı yanmayan sobası tütmeyen ev kalmayacak"
YEREL HABERLER Aydın: "Ocağı yanmayan sobası tütmeyen ev kalmayacak"
Çekirge sokakları yenileniyor
YEREL HABERLER Çekirge sokakları yenileniyor
Kızılay'dan sağlık çalışanlarına maske ve siperlik desteği
YEREL HABERLER Kızılay'dan sağlık çalışanlarına maske ve siperlik ...
Yıldırım'da metruk yapılar yıkılıyor
YEREL HABERLER Yıldırım'da metruk yapılar yıkılıyor
Başkan Aktaş’tan 19 Mayıs’ta birlik ve beraberlik vurgusu
YEREL HABERLER Başkan Aktaş’tan 19 Mayıs’ta birlik ve beraberlik ...
Salman : "İstiklal mücadelemiz 19 Mayıs’ta başladı"
YEREL HABERLER Salman : "İstiklal mücadelemiz 19 Mayıs’ta başladı"
Lise öğrencileri evlerinden 19 Mayıs klibi çekti
YEREL HABERLER Lise öğrencileri evlerinden 19 Mayıs klibi çekti
Öğrencilerden online deneme sınavlarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Öğrencilerden online deneme sınavlarına yoğun ilgi
Bursa’nın asfalt kalitesi yükseldi
YEREL HABERLER Bursa’nın asfalt kalitesi yükseldi
Başkan Özkan’dan 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Başkan Özkan’dan 19 Mayıs mesajı
Sosyal mesafeli kutlama
YEREL HABERLER Sosyal mesafeli kutlama
Bursa Model Fabrika’dan Eğitim Alacak KOBİ’lere 70 Bin TL Destek BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: “Model Fabrika Desteği Dijital Dönüşüme Güç Katacak”
YEREL HABERLER Bursa Model Fabrika’dan Eğitim Alacak KOBİ’lere 70 ...
Bursa’da sosyal mesafe 19 Mayıs coşkusuna engel olmadı
YEREL HABERLER Bursa’da sosyal mesafe 19 Mayıs coşkusuna engel ...
Bursa'da ‘Bireysel Çöp Konteyner' hizmeti başladı İnegöl Belediyesi radikal bir değişime giderek daha temiz bir yaşam için ‘Bireysel Çöp Konteyner' projesini faaliyete geçirdi
YEREL HABERLER Bursa'da ‘Bireysel Çöp Konteyner' hizmeti ...
Kestel Belediye Başkanı Tanır'dan 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Kestel Belediye Başkanı Tanır'dan 19 Mayıs mesajı
"Türkiye ve Bursa'da konut ihtiyacı hep olacak" Altın İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altın: "Bursa her yıl 60 bin kişi göç alıyor. Bursa'da yeterli konut stoğu yok. Son 3 yılda yeni proje ve ruhsat sayılarında ciddi azalma söz konusu" "Müteahhitlikte ezberleri bozduk. Tüm projelerimiz için her hafta müşterilerimizi bilgilendiriyoruz"
YEREL HABERLER "Türkiye ve Bursa'da konut ihtiyacı hep olacak" Altın ...
'Yaren' leylek, yavrularıyla fotoğraflandı
YEREL HABERLER 'Yaren' leylek, yavrularıyla fotoğraflandı
Seleznov, Bursaspor'da küllerinden doğdu
YEREL HABERLER Seleznov, Bursaspor'da küllerinden doğdu
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz: "19 Mayıs ruhu 2023, 2053 ve 2071’in büyük Türkiye’sini inşa edecektir"
YEREL HABERLER Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz: "19 Mayıs ...
Yıldırım’dan çevre atağı
YEREL HABERLER Yıldırım’dan çevre atağı
Nilüfer’de 19 Mayıs gururu yaşandı
YEREL HABERLER Nilüfer’de 19 Mayıs gururu yaşandı
Bursa Osmangazi Belediyesinden unutulmayacak 19 Mayıs klibi Bursa'nın muhteşem mekanları müzikle buluştu
YEREL HABERLER Bursa Osmangazi Belediyesinden unutulmayacak 19 Mayıs ...
Kısıtlamayı fırsat bilen ve 1 saatte 5 dükkan soyan hırsızlar cezaevinde Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı Kısıtlamayı fırsat bilen hırsızlar dükkanları talan etti
YEREL HABERLER Kısıtlamayı fırsat bilen ve 1 saatte 5 dükkan soyan ...
1 saatte 40 bin liralık hırsızlık şüphelileri kamerada (2)
YEREL HABERLER 1 saatte 40 bin liralık hırsızlık şüphelileri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X