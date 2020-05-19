Bursa'da klasik araçlarla 19 Mayıs kutlaması

<br>Cansel ORUÇ/ BURSA, (DHA)BURSA´da, 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle klasik araçlara binen bando takımı üyeleri, sokakları gezerek, kısıtlamada evlerinde kalan vatandaşlara mini konserler verdi.<br>19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Bursa´da coşkuyla kutlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan, bayraklarla donatılmış klasik 12 araç, Bursa´nın dört bir yanını dolaşarak, pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında evde olan vatandaşlara neşeli dakikalar yaşattı. Büyükşehir Belediyesi bando takımı üyeleri de klasik araçlar içerisine binerek, koronavirüse karşı evlerinde kalan Bursalılara birbirinden hareketli parçalar çaldı. Büyükşehir Belediyesi´nin 19 Mayıs´ın önemi ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlere saygı nedeniyle düzenlediği etkinlik, gün boyu devam etti. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Cansel Oruç<br>2020-05-19 15:24:07<br>

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