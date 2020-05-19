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Babasını meyve bıçağı ile öldürdü Tartıştığı babasını meyve bıçağıyla öldüren genç polise gidip teslim oldu

İHA

Bursa'da tartıştığı babasını meyve bıçağı ile öldüren genç, polis karakoluna giderek teslim oldu.

Babasını meyve bıçağı ile öldürdü Tartıştığı babasını meyve bıçağıyla öldüren genç polise gidip teslim oldu

Bursa'da tartıştığı babasını meyve bıçağı ile öldüren genç, polis karakoluna giderek teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde ikamet eden 59 yaşındaki S.A. ile 32 yaşındaki oğlu E.A. arasında tartışma çıktı. Mutfaktan aldığı meyve bıçağını babasının göğsüne saplayan E.A. suç aleti bıçağı olay yerinde bırakıp kaçtı. Ağır şekilde yaralanan S.A. komşuları tarafından çağrılan 112 ambulansıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Suç aleti bıçak incelenmek üzere kriminal laboratuvara götürülürken, olay yerinden kaçan E.A. bir süre sonra Çekirge Polis Merkezine giderek teslim oldu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.A. adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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