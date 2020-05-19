Kadir gecesi sebebiyle İnegöl gül suyu ile yıkandı

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<br>Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl Belediyesi, Kadir Gecesi münasebetiyle ilçe merkezinin sokaklarını gül suyu ile yıkadı.<br>Kadir Gecesi sebebiyle Bursa'nın İnegöl ilçesinde, cadde ve sokaklar belediye ekiplerince 14 ton gül suyuyla yıkandı. Konuyla ilgili açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Ramazan ayının artık son günlerine geldik. Bu günde Kadir gecesi olması münasebetiyle şehir sokak ve caddelerini gül suyu ile yıkıyoruz. 14 ton gül suyu kullanacağız. Şehrimiz mis kokacak" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-05-19 19:32:03<br>

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