Başkan Aktaş milli sporcularla buluştu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş milli sporcularla konferansla buluştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle’ çeşitli branşlardan 63 milli sporcu ile videokonferans yöntemiyle sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Bursalı sporcuların sorduğu sorulara içtenlikle cevap veren, söylenen türkü ve marşlara tempo tutarak eşlik eden Başkan Aktaş, spor müsabakalarını çok özlediklerini ifade ederek, Haziran ayının ikinci haftasında çok şeyin normale dönmesini beklediklerini söyledi.

Bursalı olan ve katıldıkları dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında Türkiye adına çeşitli başarılar elde eden milli 63 sporcu, Başka Alinur Aktaş’la bir araya geldi. Videokonferans şeklinde gerçekleşen buluşmada Başkan Aktaş’a düşünce ve isteklerini aktaran, karşılığında samimi cevaplar alan sporcular, 19 Mayıs’a özel organize edilen toplantıyı ‘ellerinde Türk bayraklarıyla’ yine anlamlı bir şarkı olan Gençlik Marşı’yla sonlandırdı.

Başkan Aktaş’tan türkü ve marşlara tempo

Başkan Aktaş’ın milli oyuncularla buluşması, 2021 Tokyo Olimpiyatları’nda taekwondo branşında Türkiye’yi temsil etme hakkını elde eden Büyükşehir Belediyespor Kulüp Sporcusu Hatice Kübra İlgün’ün okuduğu şiir ile başladı. Ardından yine atletizmde liseler dünya ikinciliği bulunan Büyükşehir Belediyespor Kulüp Sporcusu Zeynep Kuran, Yemen Türküsü’nü seslendirdi. Sonrasında ise pentatlon branşında Avrupa ikinciliği bulunan Bursa Albatros Su Sporları Kulübü Sporcusu Yaman Anlaşan, Gençlik Marşı’nı okudu. Milli sporcuları yaklaşık 1.5 saat boyunca dinleyen, taleplerini alan Başkan Aktaş, türkü ve marşlara eşlik ederek neşeli dakikalar yaşadı.

“Pandemiden sonra da aynı başarıları bekliyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sporculara yönelik gerçekleştirdiği konuşmada, daha önce alınan başarılı sonuçlarla sürekli heyecanlandıklarını, Bursa ve Türkiye adına sık sık gururlandıklarını belirterek, pandemiden sonra da spor müsabakalarında Türk Bayrağı’nı yine ve daha çok gönderde görmek istediklerini söyledi. Gerek Büyükşehir Belediyespor gerekse diğer kulüplerde faaliyet gösteren sporcular ile başarılarının Bursa’yla adeta bütünleştiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Bugün arzu ettik ki madem pandemi nedeniyle sahalarda değiliz o halde online olarak bir araya gelelim. İnşallah, dün olduğu gibi bugün ve yarın da ülkemiz ve şehrimizi gururlandırmaya devam edeceksiniz. Tüm imkanlarımızla yanınızdayız” dedi.

Yaptığı konuşmada koronavirüs sürecine de değinen Başkan Aktaş, sporda normalleşmeşi iple çektiklerini ifade ederek, “İnşallah sıkıntılar geride kalacak. Ülkemiz bu anlamda güzel ve etkili bir mücadele veriyor. Süreç bitti mi hayır fakat ciddi mesafe alındı. Temennimiz kısa sürede bugünlerin atlatılması” diye konuştu.

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