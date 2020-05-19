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Nilüfer’de bayram sevinci balkonlara taştı

İHA

Nilüfer Belediyesi'nin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlediği etkinlikler vatandaşlara bayram sevinci yaşattı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan Nilüferliler, Nilüfer Belediyesi'nin gezici otobüslerde düzenlediği konserleri balkonlarından ve camlarından izledi.

Nilüfer’de bayram sevinci balkonlara taştı

Nilüfer Belediyesi’nin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlediği etkinlikler vatandaşlara bayram sevinci yaşattı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan Nilüferliler, Nilüfer Belediyesi’nin gezici otobüslerde düzenlediği konserleri balkonlarından ve camlarından izledi.
Nilüfer’de korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vatandaşlar gün boyu bayram coşkusu yaşadı. Nilüfer Belediyesi’nin özel olarak giydirilmiş iki otobüsünde yapılan canlı müziklerle halk, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Otobüslerden birinde Nilüfer Bando vardı. Bando, çaldığı marş ve şarkılarla balkonlarına ve pencerelerine çıkan Nilüferliler’e keyifli anlar yaşattı. Bando ile birlikte Nilüfer’i gezen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz ile birlikte vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı. Erdem, Yüzüncüyıl Mahallesi Prof. Dr. Erdal İnönü Caddesi boyunca yürüyerek vatandaşların balkonlardan taşan bayram coşkusuna ortak oldu.
Nilüfer Belediyesi’nin diğer otobüsünde ise “O Ses Türkiye Yarışması”nın birincisi Alkan Dalgakıran ve orkestrası yer aldı. Nilüfer’in çeşitli mahallerinde sokak sokak dolaşarak mini konserler veren Dalgakıran ve ekibi, müzikleriyle coşkuyu zirveye taşıdı. Vatandaşlar da ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle balkonlarından 19 Mayıs coşkusuna eşlik etti.
Gün boyu iki otobüste de zaman zaman yer alan Başkan Turgay Erdem, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı’nı salgının gölgesinde kutladıklarını, ancak gençlere adanan bayramın coşkusunu her zamanki gibi en üst noktada yaşadıklarını söyledi. Başkan Erdem, gün boyu süren sokak etkinliklerinin ardından saatler 19.19’u gösterdiğinde bütün Türkiye ile ve balkonlara çıkan vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı’nı okumak üzere Nazım Hikmet Kültürevi önüne gitti. Burada CHP Bursa Milletvekilleri Erkan Aydın ve Yüksel Özkan da Turgay Erdem’e eşlik etti. Saatler 19.19’u gösterdiğinde Turgay Erdem ve CHP Bursa Milletvekilleri bütün Türkiye ile aynı anda İstiklal Marşı’nı okudu. Bütün ulusun ve gençlerin bayramını kutlayan Başkan Erdem, “19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. 101 yıl önce bugün bağımsızlık ateşini yakan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izindeyiz. Daha nice yıllar da izinde olacağız. Sokağa çıkamasak da bayram coşkumuzu balkonlarda paylaşmak istedik. Bandomuz ve diğer etkinliklerimizle bugünün coşkusunu vatandaşlarımıza hissettirmek istedik ve çok da güzel oldu” dedi.

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