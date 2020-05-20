Bursa'da, yasak sonrası vatandaşlar sokağa akın etti

<br>İsmail Hakkı SEYMENYavuz YILMAZ/BURSA, (DHA)KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında saat 00.00 itibariyle Bursa'nın da arasında bulunduğu 15 kentte 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın kalktığı ilk dakikalarda trafikte yoğunluk yaşanırken, İnegöl ilçe merkezine gitmek isteyen vatandaşlar ise polis engeliyle karşılaştı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla başlatılan 4 günlük sokağa çıkma yasağı kısıtlaması Bursa'nın da arasında bulunduğu 15 kentte 00.00'da sona erdi. Kısıtlamanın kalktığı ilk dakikalarda Bursa'da vatandaşlar sokağa çıkarken, Altıparmak Caddesi, İzmirAnkara karayolu ve Kent Meydanı'nda trafik yoğunluğu oluştu.<br>İLÇE MERKEZİ GİRİŞLERİNE POLİS ENGELİ<br>İnegöl ilçesinde de kısıtlamanın sona ermesinin ardından yağışlı havaya rağmen vatandaşların sokağa çıkmasıyla ilçe merkezinde trafik yoğunluğu yaşandı. Merkeze uzak birçok mahallede oturanlar araçlarıyla ilçe merkezi yönüne doğru giderken polis engeliyle karşılaştı. Ahmet Akyollu, Nuri Doğrul ve İstiklal caddelerinde kontrol noktaları oluşturan ekipler araç geçişlerine izin vermedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMENYavuz YILMAZ<br>2020-05-20 01:57:21<br>

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