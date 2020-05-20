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’Ayı gülü’ açtı...Bu çiçeği koparan yandı

İHA

’Ayı gülü’ açtı...Bu çiçeği koparan yandı

Bursa’da koruma altındaki ’ayı gülü’ çiçekleri açtı. Gerçek adı "Paeonia Officinalis" olan halk arasında kızıl gül, kızıl lale, ayı gülü ve şakayık çiçeği olarak ta bilinen çiçekleri koparmanın bedeli neredeyse servet değerinde.
Bursa’da çok nadir çıkan şakayık çiçeği Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Güvem köyü kırsalında görüntülendi. Mayıs ayının başında açan ve yaklaşık iki haftalık hayat süresi olan çiçekler Türkiye’de bulundukları yerlerde koruma altında alınıyor. Çiçekleri koparmanın 73 bin 747 lira idari para cezası bulunuyor.
Küme halinde açan adeta görsel bir şölen sunan çiçekler, doğa fotoğrafçılığı yapan Fatih Aman tarafından kayıt altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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