Sokağa çıkma yasağı sonrası pazarlarda adım atacak yer kalmadı

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)BURSA'da, sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar, pazarlara akın etti. Sosyal mesafe kuralına uyulmayan pazarlarda, vatandaşlar bayram alışverişi yaptı.<br>İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uyguladığı 15 kentten biri olan Bursa'da, vatandaşlar, bugün bayram alışverişi için pazarlara akın etti. İnegöl Semt Pazarı ve Tuzpazarı'nda yoğunluk yaşandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar, zaman zaman tezgah önlerinde sıra oluşturdu.<br>Maskesiz gelenler ise, polis ve zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-05-20 13:23:55<br>

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