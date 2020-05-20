Bursa'da 5-10 yaş aralığı çocuklar için özel maske

Korona virüs tedbirleri kapsamında ihtiyacı karşılamak üzere gönüllü olarak maske üreten Bursa İnegöl Belediyesi haftada 1 gün evden çıkışlarına izin verilen çocukları düşünerek üretim yaptı. 5 ile 10 yaş arasındaki çocuklar için yapılan maskeleri Belediye Başkanı Alper Taban dağıttı.

Haftada bir gün belirli saatler arasında sokağa çıkma izni verilen çocuklara özel olarak maske üretildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiş, normalleşme adımları ile birlikte belirli gün ve saatlerde sokağa çıkma izni verilmişti. İnegöl Belediyesi 510 yaş grubu çocuklara özel renkli ve desenli maskeler üretti. Üretilen maskeler çocuklara dağıtılmaya başladı. Belediye Başkan Alper Taban 014 yaş gruplarındaki çocuklarının sokağa çıkma gününde onlara maske dağıttı. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Taban şunları söyledi: "Yasaklar sona erdi bugün normal hayatımıza başladık.Çocuklarımız bugün 11:00 ile 15:00 saatlerinde dışarıya çıkma izinleri var. Çocuklarımız için yaptığımız maskelere vermek için bura gelip onları ziyaret ettik. Yeşil alanlarda çocuklarımız hoşça vakit geçiyorlar eğleniyorlar. Tabi çokta fazla sınır bir imkana sahip değiliz ama kontrollü bir şekilde hayatında devam etmesi lazım tabi bu birazda bizlere bağlı bunu unutmamak lazım. İnesmek yöneticilerimiz ve çalışanlarımız normal üretiminin yanı sıra geçtiğimiz günlerde işitme engellilerimiz için maske yapılmıştı.Bugünde çocuklarımız için 510 yaş aralığı için özel maskeler yapıldı. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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