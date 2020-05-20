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İş-kur İnegöl şubesi kapıları kapattı

İHA

İş-kur İnegöl şubesi kapıları kapattı

İnegöl İşKur Müdürlüğü’nde 9 kişinin test sonuçları pozitif çıktı. Bu sonucun ardından kurum müdürüyle birlikte 27 kişi evlerinde karantinaya alındı. Sokağa çıkma kısıtlaması sonra ermesiyle kurum geçici olarak vatandaşlara hizmet vermiyor. Gelen vatandaşlar kurumun kapalı olmasından dolayı geri dönüyorlar
Dünyayı yakıp kavuran korona virüsü vakaları alınan tedbirler kapsamında düşüşe geçti. İnegöl Milli İrade meydanında bulunan İşKur Müdürlüğü’nde çalışan bazı personelin rahatsızlanması neticesinde yapılan test sonucu 9 kişinin sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine müdürlükte görev yapan tüm personel karantinaya alındı. Evlerinde tedavileri devam eden personelin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle kurum binası açılmadı. Gelen vatandaşlar geri dönerken kapıya her hangi bir duyurunun yazılmamasından dolayı vatandaşlar neden kapalı olduğuna anlam vermediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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