Yıldırım'da korona virüs seferberliği

Yıldırım Belediyesi, korona virüs tehdidinin yayılmaya başladığı ilk günden itibaren gerçekleştirdiği uygulamalarla önleyici ve destekleyici çalışmalara imza atarak fark oluşturdu.

Dünya genelinde milyonlarca insana ulaşan vaka sayısıyla yüz binlerce insanın can kaybına neden olan küresel tehdit koronavirüse karşı Türkiye başarılı bir mücadele süreci yönetirken, virüsün rastlandığı ilk günden itibaren olağanüstü bir çaba ile çalışarak tedbirlerini alan Yıldırım Belediyesi de her alanda vatandaşlara destek olmayı sürdürüyor. Bu zorlu süreçte Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın öncülüğünde belediyenin tüm birimleri koordineli ve bütünsel bir yaklaşımla harekete geçirilirken önemli ve elzem tedbirler de bir bir hayata geçirildi. Çalışmalar kapsamında Türkiye’de korona virüsün ilk görüldüğü günden bu yana Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi’ne gelen 90 bin 903 talep ve öneriler dinlenerek çözüme kavuşturuldu. İlçe genelinde bulunan 803 açık ve kapalı alan ile 358 iş yerinde dezenfektan çalışmaları gerçekleştirildi. Tedbirler kapsamında ilçedeki pazaryerlerinde 312, marketlerde bin 91 ve piknik ve mesire alanlarında 704 inceleme gerçekleştirilerek önlem ve tedbirlere uygunluk denetlendi. Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olan ilçe sakinlerine ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak için 6 bin 531 gıda yardımı, bin 850 sosyal destek kartı, 33 bin sıcak yemek yardımı ve 18 bin 186 ekmek dağıtımı gerçekleştirildi. İlçenin cadde ve sokaklarında 28 bin 888, resmi ve özel kurum çevrelerinde ise 4 bin 672 temizlik ve hijyen çalışması yapıldı. Gelen talepler doğrultusunda 139 vatandaşın ilaç talebi karşılanırken 105 kişinin de Hasta Nakil Ambulansı ile ücretsiz bir şekilde nakli sağlandı. Öte yandan bin 600 kişiye de içerisinde maske, eldiven, dezenfektan, kağıt havlu ve peçetenin yanı sıra çamaşır suyu ve bulaşık deterjanı gibi hijyen ve temizlik maddeleri bulunan hijyen paketi ulaştırıldı.

Her alanda temizlik

Yıldırım’da yaşayan herkesin sağlığını korumak adına virüsün ortaya çıktığı ilk günden itibaren tüm önleyici tedbirleri aldıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Tüm dünya koronavirüsle mücadele ediyor. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak bu süreç içerisinde Yıldırımlı hemşehrilerimizin sağlığını korumak adına önleyici tedbirler aldık. Sağlık Bakanlığı’mız henüz bir vaka açıklamadan, salgın hastalığının konuşulduğu ilk günlerde ön hazırlıklarımızı yaptık. İlk vakanın açıklandığı 11 Mart gecesinden itibaren kendi içimizde seferberlik ilan ederek, dezenfektan çalışmalarımıza hızlıca başladık. Bunun yanında sosyal destek çalışmalarımızı yoğunlaştırarak ilçemizde sokağa çıkamayan 65 yaş ve üzeri hemşehrilerimiz, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç sahibi Yıldırımlıları yalnız bırakmadık. Yaptığımız çalışmalar ve aldığımız tedbirler kapsamında hemşehrilerimizi virüslerden olabildiğince uzak tutmayı hedefliyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak bu tehdide karşı vatandaşlarımızın sağlığının korunmasını çok önemsiyoruz. Vatandaşlarımızdan da isteğimiz bugüne kadar gösterdikleri hassasiyeti tehlike geçene kadar devam ettirmeleri. Dikkatli olalım ki kendimizi, sevdiklerimizi ve şehrimizi bu virüs tehlikesinden koruyarak güzel günlere en kısa sürede el birliği ile ulaşalım” diye konuştu.

