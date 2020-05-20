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Bir haftada 22 bin 894 nokta dezenfekte edildi Osmangazi’de her yer tertemiz

İHA

Bir haftada 22 bin 894 nokta dezenfekte edildi Osmangazi’de her yer tertemiz

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı topyekün mücadele eden Osmangazi Belediyesi, yürütülen çalışmalar kapsamında bir haftada toplam 22 bin 894 dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yayılmasını engellemek ve vatandaşların sağlığını korumak adına virüsün ilk görüldüğü günden bu yana çalışmalarını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, ilçede dezenfekte edilmeyen nokta bırakmıyor. Haftanın her günü yoğun mesai harcayan belediye ekipleri, son 1 haftada 141 meydan, 190 cadde ve sokak, 863 iç mekan ile resmi kurumda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Ayrıca 21 bin 700 konteyner temizliği de yapan ekipler, toplam 22 bin 894 noktada dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
Ekiplerin 24 saat boyunca ilçenin dört bir yanını dezenfekte ettiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Belediye olarak, koronavirüs salgınına karşı üstün bir mücadele sergiliyoruz. Vatandaşımızın sağlığı için okul, eczane, sağlık ocağı, pazar alanları, kültür merkezleri, spor tesisleri, kütüphaneler ve semt merkezlerini temizliyoruz. İlçemizin birçok noktasına dezenfektan yerleştirerek vatandaşımızın kullanımına sunuyoruz. Bu konuda vatandaşlarımıza da önemli görevler düşüyor. Tedbiri bırakmayıp evlerinden çıkmasınlar. Virüsten kurtulup, eski günlerimize dönebilmemiz için lütfen dikkatli olalım” dedi.

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