Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

<br>Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Fevzi Çağrı (52) yaralandı. Hacizli ve yakalamalı olduğu belirlenen motosiklet, otoparka çekildi.<br>Kaza, Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak'ta meydana geldi. Kevser D. (36) yönetimindeki 16 KDU 82 plakalı otomobil ile Fevzi Ç. yönetimindeki 16 Y 2795 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Fevzi Ç. yaralandı. Fevzi Ç., çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Motosiklet sorgulamasında hacizli ve yakalamalı olduğu belirlenince çekiciyle otoparka çekildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-05-20 15:45:40<br>
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