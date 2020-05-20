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Gemlik’te dereler ıslah ediliyor

İHA

Gemlik’te dereler ıslah ediliyor

Gemlik Çarşı Deresi’nin Gemlik Devlet Hastanesi’ne kadar olan üst kısımlarında ıslah çalışmaları başladı.
Gemlik Belediyesi, özellikle havaların ısınmasıyla çevresinde çeşitli bitkiler çoğalan, su birikmesi ve balçık meydana gelmesi nedeniyle olumsuz durumlar ortaya çıkan Çarşı Deresi’nde önemli ıslah çalışmalarına başladı.
İlçe merkezinde zemin ve yan duvarları betonlanarak çevre düzenlemesi yapılan ve meydana gelen kötü görüntüden arındırılması için çalışmaları son hızla devam eden Çarşı Deresi’nin üst kısımlarında da ilk kürek vuruldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile koordineli hareket eden Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün bir eskavatör, bir kepçe ve iki kamyon ile başladığı çalışmalarda derenin çevre yolundan yeni mezarlığa kadar olan kısmında zemin temizlenecek ve betonlanacak. Sağ ve sol duvarlar da yabani otlardan arındırılarak duvarlar yapılacak. Böylece derenin dağınık ve bakımsız görünümünün önüne geçilerek Gemlik’e yakışan temiz ve düzenli bir Çarşı Deresi ortaya çıkacak. Islah çalışmalarından sonra Gemlik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipler de dere çevresine bank ve çardaklar yerleştirerek ağaçlandırma, yeşillendirme çalışması yapacak.
“Çarşı Deresi Gemlik’in sembolü olacak”
Dere ıslah çalışması hakkında konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Çarşı Deresi’nde zaman zaman mevsimsel şartlardan olumsuz durumlarla karşılaşıldığını belirtti. Merkezde daha önce gerçekleşen ıslak çalışmalarının çevre yolundan yukarı bölgede devam edeceğini söyleyen Başkan Sertaslan şöyle konuştu: “Çarşı Deresi’nin ilçemizin sembollerinden olması için adımlar attık. Deredeki kirlilik ve düzensizliğe son vereceğiz. Dere çevresinde vatandaşlarımızın güvenliğini de düşünerek gerekli çalışmaları gerçekleştireceğiz. Merkezdeki düzen ve temizlik, derenin merkezden uzak noktalarında da sağlanacak.”

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