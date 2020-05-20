Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak MERPA pazar alanı önünde meydana geldi. 52 yaşındaki Fevzi Ç. idaresindeki 16 Y 2795 plakalı motosiklet ile Kevser P. idaresindeki 16 KDU 82 plakalı otomobil cadde üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Fevzi Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile alakalı soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursasporlu taraftar Batalla'yı çizdi, Arjantinli yıldız hayran kaldı
YEREL HABERLER Bursasporlu taraftar Batalla'yı çizdi, Arjantinli ...
Bursalı çiftçi 100 ton soğanı ihtiyaç sahiplerine dağıttı Karacabeyli çiftçiden örnek davranış
YEREL HABERLER Bursalı çiftçi 100 ton soğanı ihtiyaç sahiplerine ...
Gemlik’te dereler ıslah ediliyor
YEREL HABERLER Gemlik’te dereler ıslah ediliyor
Pandemi döneminde en çok okunan kitaplar Türkiye kitap alışveriş istatistikleri
YEREL HABERLER Pandemi döneminde en çok okunan kitaplar Türkiye ...
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Mudanya’da yaz temizliği
YEREL HABERLER Mudanya’da yaz temizliği
0-14 yaş arası çocuklara golf sürprizi
YEREL HABERLER 0-14 yaş arası çocuklara golf sürprizi
Bursa tarihi çarşıda bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Bursa tarihi çarşıda bayram yoğunluğu
Kestel'de berber ve kuaförlerde yoğunluk
YEREL HABERLER Kestel'de berber ve kuaförlerde yoğunluk
Bir haftada 22 bin 894 nokta dezenfekte edildi Osmangazi’de her yer tertemiz
YEREL HABERLER Bir haftada 22 bin 894 nokta dezenfekte ...
Yıldırım'da korona virüs seferberliği
YEREL HABERLER Yıldırım'da korona virüs seferberliği
Osmangazi’de Metruk Bina Seferberliği
YEREL HABERLER Osmangazi’de Metruk Bina Seferberliği
Yıldırım Belediyesi'nden mukaddes armağan
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi'nden mukaddes armağan
Bursa’da parklar, pandemi sonrasına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Bursa’da parklar, pandemi sonrasına hazırlanıyor
Osmangazi Belediyesi yasağı fırsata çevirdi
YEREL HABERLER Osmangazi Belediyesi yasağı fırsata çevirdi
İş-kur İnegöl şubesi kapıları kapattı
YEREL HABERLER İş-kur İnegöl şubesi kapıları kapattı
Bursa'da 5-10 yaş aralığı çocuklar için özel maske
YEREL HABERLER Bursa'da 5-10 yaş aralığı çocuklar için özel maske
Bursa'yı yılanlar bastı Çöl sıcaklarının yaşandığı Bursa'da 2 günde arka araya ortaya çıkan yılanlar korkuya sebep oldu
YEREL HABERLER Bursa'yı yılanlar bastı Çöl sıcaklarının yaşandığı ...
Fırıncıların, ekmek kavgası Bursa'da sokağa çıkma yasağında, fırıncılar birbirine girdi vatandaşlar güçlükle ayırdı
YEREL HABERLER Fırıncıların, ekmek kavgası Bursa'da sokağa çıkma ...
Sokağa çıkma yasağı sonrası pazarlarda adım atacak yer kalmadı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağı sonrası pazarlarda adım atacak ...
Bursa’da çocuklar 4 saatlik zaman diliminde golf oynadılar
YEREL HABERLER Bursa’da çocuklar 4 saatlik zaman diliminde golf ...
Bursa semaları aydınlandı
YEREL HABERLER Bursa semaları aydınlandı
Bursa'da bayram alışverişi yoğunluğu
YEREL HABERLER Bursa'da bayram alışverişi yoğunluğu
Bursa'da bayram alışverişi yoğunluğu
YEREL HABERLER Bursa'da bayram alışverişi yoğunluğu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X