Nilüfer Belediyespor'dan filede iki takviye

<br>Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - Yeni sezon için kadrosunu oluşturma çalışmalarını sürdüren Nilüfer Belediyespor, orta oyuncu olarak görev yapan Yasemin Şahin Yıldırım ile Kanada Milli Takım oyuncusu Emily Maglio'yu kadrosuna kattı.<br>Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde bu yıl takım sayısının artması ve liglerin erken başlayacak olması sebebiyle kadro kurma çalışmalarını hızlandıran Nilüfer Belediyespor, takıma iki yeni oyuncu daha kazandırdı. Nilüfer Belediyespor, geçtiğimiz sezon İtalya'nın Bisonte Firenze ekibinde oynayan ve aynı zamanda Kanada Milli Takımı oyuncusu olan Emily Maglio ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 24 yaşında ve 1,89 metre boyundaki yıldız voleybolcu, orta oyuncu olarak görev yapıyor.<br>Nilüfer ekibi yine orta oyuncu olarak forma giyen Yasemin Şahin Yıldırım'ı da kadrosuna kattı. 25 yaşında ve 1,90 metre boyundaki Yasemin Şahin Yıldırım sırasıyla Rota Koleji, Bursaspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Çanakkale Belediyespor ve Kale 1957 Spor Kulübü formalarını giydi.<br>Nilüfer Belediyespor'un transfer çalışmalarına devam edeceği belirtildi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL<br>2020-05-20 17:39:32<br>

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