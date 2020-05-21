Tır yan yattı Bursa yolu trafiğe kapandı

14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı - ORDU

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Bursa’nın Karacabey ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır yan yattı. Kazada 1 kişi yaralanırken, Bursa yolu bir saat trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Bursa istikametinde seyir halinde olan A.M.T. (30) yönetimindeki 59 KR 261 plakalı TIR, buna bağlı 50 FD 149 plakalı yarı römorku ile seyir halindeyken Bursaİzmir Karayolu Karacabey Çingençeşme mevkiine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje düşerek yan yattı. TIR yan yatarken, kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan araç sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Sürücü ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tırın yan yatmasıyla BalıkesirBursa istikameti trafiğe kapandı. Yan yatan tır olay yerinden vinç ile kaldırmasının ardından 1 saat trafiğe kapalı kalan BalıkesirBursa yolu tekrar trafiğe açıldı.

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