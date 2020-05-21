Bursaspor'dan iyi haber

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Bursaspor Kulübü, Covid19 testlerinin hepsinin negatif çıktığını açıkladı.

Yeşilbeyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A Takım personelimize bu sabah yapılan Covid19 PCR testlerinde pozitif bulguya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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