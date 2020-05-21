Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kontrolden çıkan TIR devrildi, İzmir-Bursa karayolu trafiğe kapandı

DHA

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)BURSA´nın Karacabey ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR yan yattı. Sürücünün yaralandığı kazada, İzmir-Bursa karayolunda ulaşım 1 saat tek şeritten kontrollü sağlandı. Kaza, akşam saatlerinde Karacabey ilçesi İzmir-Bursa karayolunda meydana geldi. Balıkesir'den Bursa istikametine seyir halinde olan A.M.T. (30) yönetimindeki 59 KR 261 plakalı TIR, Çingençeşme mevkiinde kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği devrilerek yan yattı. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan araç sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık...

Kontrolden çıkan TIR devrildi, İzmir-Bursa karayolu trafiğe kapandı

<br>Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)BURSA´nın Karacabey ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR yan yattı. Sürücünün yaralandığı kazada, İzmir-Bursa karayolunda ulaşım 1 saat tek şeritten kontrollü sağlandı.<br>Kaza, akşam saatlerinde Karacabey ilçesi İzmir-Bursa karayolunda meydana geldi. Balıkesir'den Bursa istikametine seyir halinde olan A.M.T. (30) yönetimindeki 59 KR 261 plakalı TIR, Çingençeşme mevkiinde kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği devrilerek yan yattı. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan araç sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Sürücü olay yerine gelen ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.<br>TIR'ın karayoluna devrilmesi nedeniyle Balıkesir-Bursa istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine gelen vinç yardımıyla devrilen TIR'ın kaldırılması ile kazadan 1 saat sonra trafik akışı normale döndü. kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN<br>2020-05-21 02:48:21<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor'dan iyi haber
YEREL HABERLER Bursaspor'dan iyi haber
Tır yan yattı Bursa yolu trafiğe kapandı
YEREL HABERLER Tır yan yattı Bursa yolu trafiğe kapandı
Bursa'da sıcaklıklar yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor Hava sıcaklıkları 10-15 derece birden düşecek Meteoroloji Genel Müdürlüğünden sel uyarısı geldi
YEREL HABERLER Bursa'da sıcaklıklar yerini serin ve yağışlı havaya ...
Elektrikli bisikletin kamyonete çarpma anı kamerada
YEREL HABERLER Elektrikli bisikletin kamyonete çarpma anı kamerada
İş dünyası taleplerini Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a iletti Marmara’nın talepleri Bakan Albayrak’a iletildi
YEREL HABERLER İş dünyası taleplerini Hazine ve Maliye Bakanı ...
Bursa'nın korona virüs karnesi iyi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da virüs kaynaklı 160 ölüm hadisesi yaşandığını, 5 bin civarında vaka tespit edildiğini belirterek, hiç bir zaman yoğun bakım sayısında sıkıntı yaşanmadığını, Bursa'nın diğer illere göre şanslı olduğunu açıkladı
YEREL HABERLER Bursa'nın korona virüs karnesi iyi Bursa Büyükşehir ...
Nilüfer Belediyespor'dan filede iki takviye
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyespor'dan filede iki takviye
Bursasporlu taraftar Batalla'yı çizdi, Arjantinli yıldız hayran kaldı
YEREL HABERLER Bursasporlu taraftar Batalla'yı çizdi, Arjantinli ...
Bursasporlu taraftar Batalla'yı çizdi, Arjantinli yıldız hayran kaldı
YEREL HABERLER Bursasporlu taraftar Batalla'yı çizdi, Arjantinli ...
Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Bursalı çiftçi 100 ton soğanı ihtiyaç sahiplerine dağıttı Karacabeyli çiftçiden örnek davranış
YEREL HABERLER Bursalı çiftçi 100 ton soğanı ihtiyaç sahiplerine ...
Gemlik’te dereler ıslah ediliyor
YEREL HABERLER Gemlik’te dereler ıslah ediliyor
Pandemi döneminde en çok okunan kitaplar Türkiye kitap alışveriş istatistikleri
YEREL HABERLER Pandemi döneminde en çok okunan kitaplar Türkiye ...
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Mudanya’da yaz temizliği
YEREL HABERLER Mudanya’da yaz temizliği
0-14 yaş arası çocuklara golf sürprizi
YEREL HABERLER 0-14 yaş arası çocuklara golf sürprizi
Bursa tarihi çarşıda bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Bursa tarihi çarşıda bayram yoğunluğu
Kestel'de berber ve kuaförlerde yoğunluk
YEREL HABERLER Kestel'de berber ve kuaförlerde yoğunluk
Bir haftada 22 bin 894 nokta dezenfekte edildi Osmangazi’de her yer tertemiz
YEREL HABERLER Bir haftada 22 bin 894 nokta dezenfekte ...
Yıldırım'da korona virüs seferberliği
YEREL HABERLER Yıldırım'da korona virüs seferberliği
Osmangazi’de Metruk Bina Seferberliği
YEREL HABERLER Osmangazi’de Metruk Bina Seferberliği
Yıldırım Belediyesi'nden mukaddes armağan
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi'nden mukaddes armağan
Bursa’da parklar, pandemi sonrasına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Bursa’da parklar, pandemi sonrasına hazırlanıyor
Osmangazi Belediyesi yasağı fırsata çevirdi
YEREL HABERLER Osmangazi Belediyesi yasağı fırsata çevirdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X