Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Bursa’nın ilk yerel market zinciri Özhan Marketler Zinciri, Nilüfer ilçesindeki Fethiye Mahallesi’ne yeni bir mağaza açtı. Açılışa özel sunulan indirimler yoğun ilgi görüyor.

Yeni mağazasıyla Fethiye bölgesinde hizmet vermeye başlayan Özhan Market; sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve ekonomik hizmeti bir arada sunmayı amaçlıyor.

Özhan Marketler Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan, “Fethiye mağazamızda da tüm samimiyetimizle güler yüzlü hizmetimizi sunarak yeni dostlar edineceğiz. Yeni hizmete giren her mağazamızda, Özhan dostlarının yaşam kalitesini ileriye taşıyacak sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve ekonomik hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Özhan kalitesine ihtiyaç duyulan ve talep edilen her bölgede kontrollü bir şekilde yer almaya gayret gösteriyoruz.” dedi.

Fethiye mağazasında açılışa özel bir çok kategoride indirim fırsatları sunuluyor. Temel gıda maddelerinden şarküteriye, deterjan ve temizlik malzemelerinden bebek ürünlerine hatta evcil hayvan mamasına kadar bir çok üründe 31 Mayıs’a kadar indirimler sürecek.

Yeni açılan Fethiye mağaza aynı zamanda Online Sipariş Lojistik Merkezi olarak hizmet verecek olup online alışveriş için tüm operasyon bu mağazadan hızlıca yönetilecek. ISO 22000 alan ilk yerel market unvanına sahip olan Özhan Marketler Zinciri, şarküteri, peynir, meze, zeytin, tatlı, yufka, kalem böreği, sucuk, bakliyat gibi Özhan markalı birçok ürünü dostlarının damak tadına sunuyor. Fethiye mağazasında zengin marka seçeneklerinin yanı sıra et ve et ürünleri, şarküteri grubu, meşrubat, deterjan, gıda reyonları ve fast food ürünleriyle ihtiyaç duyulan her ürünü bulmak mümkün. Özhan, gıda konusunda mevcut en yüksek standart olan KQ TSEISOEN 9000 Kalite Güvence Sistemi ve GF TSEISOEN 22000 Gıda Güvenliği Belgesi’ne de sahip. Özhan Market, tüm bunların yanında yıl boyunca düzenlediği özel kampanyalarla dostlarının yüzlerini güldürüyor.

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