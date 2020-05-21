BEBKA Genel Sekreteri Gerim, e-ihracat potansiyelini değerlendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

BEBKA Genel Sekreteri Gerim, e-ihracat potansiyelini değerlendirdi

İHA

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim, Online World Ecommerce Forum'un, "Eİhracat Kalkınma Planı" oturumunda bölgenin eihracat potansiyelini değerlendirdi.

BEBKA Genel Sekreteri Gerim, e-ihracat potansiyelini değerlendirdi

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim, Online World Ecommerce Forum'un, "Eİhracat Kalkınma Planı" oturumunda bölgenin eihracat potansiyelini değerlendirdi.
Bu yıl online ve ücretsiz olarak düzenlenen uluslararası eticaret forumu World ECommerce Forum"Eİhracat Kalkınma Planı" oturumunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren kalkınma ajansı genel sekreterleri bölgelerindeki eihracat potansiyeli ve stratejileri masaya yatırıldı.
Worldef Business School Genel Müdürü Orxan İsayev moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz panelist olarak yer aldı.
BEBKA Genel Sekreteri Gerim, bölgede yer alan Bursa, Eskişehir ve Bilecik'te faaliyet gösteren sektörlerle ilgili bilgiler verdi. Gerim, "Bursa'da otomotiv ve tekstil, İnegöl ilçesinde mobilya, Eskişehir'de havacılık ve raylı sistemler, Bilecik'te ise seramik ve mermer sektörleri öne çıkıyor. Seramik kaplama tesislerinin yarısı Bilecik, Eskişehir ve Kütahya'da bulunuyor" dedi.
Sonuç Odaklı Program (SOP) sürecinde öne çıkan sektörlerde çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Gerim, endüstriyel simbiyoz, sıfır atık,sanayide verimlilik ve katma değerli ürünlerin artırılması ile kırsal kalkınma alanında çalışmalar yürüttüklerini anlattı.
2017 yılında BEBKA, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) işbirliğinde düzenlenen ‘Bursa Perakende Ticaret Sektörü Zirvesi’ kapsamında perakendecilikte eticarete yönelik hedef ve stratejiler belirlendiğini hatırlatan Gerim, akademik anlamda mentor sayılarının artması için eğitimler ve teknik destekler sağladıklarını kaydetti.
Danışmanlık hizmeti kurgusu ile kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirmeyi planladıklarını söyleyen Gerim, "Bölgemizdeki değerler marka olacak düzeye getirilecektir. BKM online kitap satışında bölgemizde başarılı bir örnek. Mobilya sektörü ile tekstil ve hazır giyim de aynı şekilde kendi ürünlerini online platformlarda sunmaktalar.Bu markaları dünya markası haline getirecek çalışmalar da yapılmalı" diye konuştu.
Kalitenin önemli bir konu olduğuna, bu konuya daha da ağırlık verilmesi gerektiğine işaret eden Gerim, sözlerini şöyle tamamladı: "Mobilya için güdümlü proje hazırlığı içerisindeyiz. Malzemelerin taşınması için lojistik alanlarda gelişim sağlanmalı. Teknik destek programımız ile özel sektör firmaları da kurumsal gelişim için eğitim ve danışmanlık desteği alabilirler. Yatırım destek ofislerimiz de yatırımcılarımızı yönlendirmek için çalışmalar yapmaktadır."
Worldef Business School Genel Müdürü OrxanIsayev ise mobilyada modüler lojistiği kolay olan ürünlerin önemli olduğunu, hedef bölgede lokal showroomlar açılması gerektiğini kaydetti.
Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral ise Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki tarımsal potansiyele dikkat çekti. Bu bölgelerin pamuk üretiminde önde geldiğini ifade eden Maral, gıda alanında fıstık yetiştiriciliğinin geliştiğini vurguladı. OSB firma dağılımları ve ihracat potansiyelinin bu ana ürün grupları üzerinden gerçekleştiğini söyleyen Maral, inşaat sektörü gelişen bir bölge olması yönüyle mobilya sektörü de geliştiğini bildirdi.
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın bölgelerinde yer aldığına, Ergene Havzası ile Tekirdağ Lüleburgaz hatlarında sanayinin yoğunlaştığını anlattı. Şahin şunları kaydetti: "17 adet OSB ve 1 adet serbest bölge bulunuyor.Tekstil, ev aletleri vb. alanlar öne çıkıyor. Edirne ve Kırklareli'nde gıda ağırlıklı sanayi ön planda, pirinç ayçiçeği üzüm zeytin zeytinyağı peynir süt ve süt ürünlerinde öne çıkıyor. İmalatında ve paketlenmesi anlamında tesislerimiz var. Turizm olarak da öne çıkıyoruz.Sınırların olması, hem karayolu hem deniz hem de tren ile Avrupa’ya açılan bir bölge olarak lojistik sektörü de gelişmiş durumda."
İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz ise makine halısının yarısının üretimi Gaziantep’te gerçekleştirildiğinin altını çizdi. Akyılmaz şu değerlendirmeleri yaptı: "Kooperatif, birlikler ve küçük esnaf kurumsal kapasiteleri artırılarak eticaret yapmaları teşvik ediliyor.Teknik destek kapsamında pazarlama, dijitalleşme ve eticaret hakkında danışmanlık sağlanacak. Mentorluk verilmesi de hedefleniyor.Kalkınma ajansları destekler ve programlar aracılığı ile girişimcilere kolaylık sağlamaktadır."
Antep çarşısında yemeni üreten esnaf Amerika stantlarına ayakkabı ve yemeni satar duruma geldiğinin altını çizen Akyılmaz sözlerini şöyle tamamladı: “11. Kalkınma Planında yer alan ithalatta hedef ülke olarak belirlenen ülkelere yönelik çalışmalar yapıyoruz. İhracat kalemlerimizi düşük katma değerden orta ve yüksek katma değere artırmayı hedefliyoruz"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Haklarında 3´er kez müebbet istenen sanıklara tahliye yok
YEREL HABERLER Haklarında 3´er kez müebbet istenen sanıklara tahliye ...
İftar vakti sıcak saatler...Gözleme yaparken evi yaktılar Bursa'da terasta açık bırakılan tandır sacı ahşap evi kül etti
YEREL HABERLER İftar vakti sıcak saatler...Gözleme yaparken evi ...
Korona virüs için rehavet uyarısı Bursa İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Halim Ömer Kaşıkçı: "Rehavete kapılmamalıyız"
YEREL HABERLER Korona virüs için rehavet uyarısı Bursa İl Sağlık ...
Taşın altından bile uyuşturucu çıktı Bursa'nın İznik ilçesinde 9 ayrı adrese eş zamanlı narkotik baskını yapıldı Özel Harekat polislerinin kapıları kırarak evlere girdiği operasyon nefes keserken, 9 kişi gözaltına alındı Bir evin dış kapısı önündeki taşın altına saklanan uyuşturucu maddeyi, narkotik köpeği 'Fırtına' buldu
YEREL HABERLER Taşın altından bile uyuşturucu çıktı Bursa'nın İznik ...
Sahur vaktinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Sahur vaktinde çıkan yangında 3 kişi dumandan ...
Büyükşehir’de ‘yemin’ heyecanı
YEREL HABERLER Büyükşehir’de ‘yemin’ heyecanı
Yüzlerce yıllık Karagöz-Hacivat oyununu evinin balkonundan komşularına sahneliyor
YEREL HABERLER Yüzlerce yıllık Karagöz-Hacivat oyununu evinin ...
Bursa'da kardeşlerin kavgası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da kardeşlerin kavgası: 2 yaralı
Bursa ve çevresinde hava sıcaklığı düşecek Ramazan Bayramı’nda hava serin geçecek
YEREL HABERLER Bursa ve çevresinde hava sıcaklığı düşecek Ramazan ...
Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha
YEREL HABERLER Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha
Karacabey Genç Fenerbahçeliler 70 çocuğu giydirdi
YEREL HABERLER Karacabey Genç Fenerbahçeliler 70 çocuğu giydirdi
Kontrolden çıkan TIR devrildi, İzmir-Bursa karayolu trafiğe kapandı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan TIR devrildi, İzmir-Bursa karayolu ...
Bursaspor'dan iyi haber
YEREL HABERLER Bursaspor'dan iyi haber
Tır yan yattı Bursa yolu trafiğe kapandı
YEREL HABERLER Tır yan yattı Bursa yolu trafiğe kapandı
Bursa'da sıcaklıklar yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor Hava sıcaklıkları 10-15 derece birden düşecek Meteoroloji Genel Müdürlüğünden sel uyarısı geldi
YEREL HABERLER Bursa'da sıcaklıklar yerini serin ve yağışlı havaya ...
Elektrikli bisikletin kamyonete çarpma anı kamerada
YEREL HABERLER Elektrikli bisikletin kamyonete çarpma anı kamerada
İş dünyası taleplerini Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a iletti Marmara’nın talepleri Bakan Albayrak’a iletildi
YEREL HABERLER İş dünyası taleplerini Hazine ve Maliye Bakanı ...
Bursa'nın korona virüs karnesi iyi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da virüs kaynaklı 160 ölüm hadisesi yaşandığını, 5 bin civarında vaka tespit edildiğini belirterek, hiç bir zaman yoğun bakım sayısında sıkıntı yaşanmadığını, Bursa'nın diğer illere göre şanslı olduğunu açıkladı
YEREL HABERLER Bursa'nın korona virüs karnesi iyi Bursa Büyükşehir ...
Nilüfer Belediyespor'dan filede iki takviye
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyespor'dan filede iki takviye
Bursasporlu taraftar Batalla'yı çizdi, Arjantinli yıldız hayran kaldı
YEREL HABERLER Bursasporlu taraftar Batalla'yı çizdi, Arjantinli ...
Bursasporlu taraftar Batalla'yı çizdi, Arjantinli yıldız hayran kaldı
YEREL HABERLER Bursasporlu taraftar Batalla'yı çizdi, Arjantinli ...
Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Bursalı çiftçi 100 ton soğanı ihtiyaç sahiplerine dağıttı Karacabeyli çiftçiden örnek davranış
YEREL HABERLER Bursalı çiftçi 100 ton soğanı ihtiyaç sahiplerine ...
Gemlik’te dereler ıslah ediliyor
YEREL HABERLER Gemlik’te dereler ıslah ediliyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X