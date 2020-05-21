BEBKA Genel Sekreteri Gerim, e-ihracat potansiyelini değerlendirdi

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim, Online World Ecommerce Forum'un, "Eİhracat Kalkınma Planı" oturumunda bölgenin eihracat potansiyelini değerlendirdi.

Bu yıl online ve ücretsiz olarak düzenlenen uluslararası eticaret forumu World ECommerce Forum"Eİhracat Kalkınma Planı" oturumunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren kalkınma ajansı genel sekreterleri bölgelerindeki eihracat potansiyeli ve stratejileri masaya yatırıldı.

Worldef Business School Genel Müdürü Orxan İsayev moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz panelist olarak yer aldı.

BEBKA Genel Sekreteri Gerim, bölgede yer alan Bursa, Eskişehir ve Bilecik'te faaliyet gösteren sektörlerle ilgili bilgiler verdi. Gerim, "Bursa'da otomotiv ve tekstil, İnegöl ilçesinde mobilya, Eskişehir'de havacılık ve raylı sistemler, Bilecik'te ise seramik ve mermer sektörleri öne çıkıyor. Seramik kaplama tesislerinin yarısı Bilecik, Eskişehir ve Kütahya'da bulunuyor" dedi.

Sonuç Odaklı Program (SOP) sürecinde öne çıkan sektörlerde çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Gerim, endüstriyel simbiyoz, sıfır atık,sanayide verimlilik ve katma değerli ürünlerin artırılması ile kırsal kalkınma alanında çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

2017 yılında BEBKA, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) işbirliğinde düzenlenen ‘Bursa Perakende Ticaret Sektörü Zirvesi’ kapsamında perakendecilikte eticarete yönelik hedef ve stratejiler belirlendiğini hatırlatan Gerim, akademik anlamda mentor sayılarının artması için eğitimler ve teknik destekler sağladıklarını kaydetti.

Danışmanlık hizmeti kurgusu ile kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirmeyi planladıklarını söyleyen Gerim, "Bölgemizdeki değerler marka olacak düzeye getirilecektir. BKM online kitap satışında bölgemizde başarılı bir örnek. Mobilya sektörü ile tekstil ve hazır giyim de aynı şekilde kendi ürünlerini online platformlarda sunmaktalar.Bu markaları dünya markası haline getirecek çalışmalar da yapılmalı" diye konuştu.

Kalitenin önemli bir konu olduğuna, bu konuya daha da ağırlık verilmesi gerektiğine işaret eden Gerim, sözlerini şöyle tamamladı: "Mobilya için güdümlü proje hazırlığı içerisindeyiz. Malzemelerin taşınması için lojistik alanlarda gelişim sağlanmalı. Teknik destek programımız ile özel sektör firmaları da kurumsal gelişim için eğitim ve danışmanlık desteği alabilirler. Yatırım destek ofislerimiz de yatırımcılarımızı yönlendirmek için çalışmalar yapmaktadır."

Worldef Business School Genel Müdürü OrxanIsayev ise mobilyada modüler lojistiği kolay olan ürünlerin önemli olduğunu, hedef bölgede lokal showroomlar açılması gerektiğini kaydetti.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral ise Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki tarımsal potansiyele dikkat çekti. Bu bölgelerin pamuk üretiminde önde geldiğini ifade eden Maral, gıda alanında fıstık yetiştiriciliğinin geliştiğini vurguladı. OSB firma dağılımları ve ihracat potansiyelinin bu ana ürün grupları üzerinden gerçekleştiğini söyleyen Maral, inşaat sektörü gelişen bir bölge olması yönüyle mobilya sektörü de geliştiğini bildirdi.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın bölgelerinde yer aldığına, Ergene Havzası ile Tekirdağ Lüleburgaz hatlarında sanayinin yoğunlaştığını anlattı. Şahin şunları kaydetti: "17 adet OSB ve 1 adet serbest bölge bulunuyor.Tekstil, ev aletleri vb. alanlar öne çıkıyor. Edirne ve Kırklareli'nde gıda ağırlıklı sanayi ön planda, pirinç ayçiçeği üzüm zeytin zeytinyağı peynir süt ve süt ürünlerinde öne çıkıyor. İmalatında ve paketlenmesi anlamında tesislerimiz var. Turizm olarak da öne çıkıyoruz.Sınırların olması, hem karayolu hem deniz hem de tren ile Avrupa’ya açılan bir bölge olarak lojistik sektörü de gelişmiş durumda."

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz ise makine halısının yarısının üretimi Gaziantep’te gerçekleştirildiğinin altını çizdi. Akyılmaz şu değerlendirmeleri yaptı: "Kooperatif, birlikler ve küçük esnaf kurumsal kapasiteleri artırılarak eticaret yapmaları teşvik ediliyor.Teknik destek kapsamında pazarlama, dijitalleşme ve eticaret hakkında danışmanlık sağlanacak. Mentorluk verilmesi de hedefleniyor.Kalkınma ajansları destekler ve programlar aracılığı ile girişimcilere kolaylık sağlamaktadır."

Antep çarşısında yemeni üreten esnaf Amerika stantlarına ayakkabı ve yemeni satar duruma geldiğinin altını çizen Akyılmaz sözlerini şöyle tamamladı: “11. Kalkınma Planında yer alan ithalatta hedef ülke olarak belirlenen ülkelere yönelik çalışmalar yapıyoruz. İhracat kalemlerimizi düşük katma değerden orta ve yüksek katma değere artırmayı hedefliyoruz"

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