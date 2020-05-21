Sahur vaktinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da, sahur için mutfakta hazırlık yapan Havva Asa´nın ocakta unuttuğu yemekten çıkan yangında, aynı aileden 3 kişi dumandan etkilendi.<br>İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Bircanlar Sokak´ta bulunan 4 katlı apartmanın 2´nci katında oturan Havva Asa, sahurda ocağa yemek koydu. Ancak Asa, sofrayı hazırlarken yemeği unuttu. Duman ve kokuyu fark eden Havva Asa, eşi Alican Asa´yı uyandırarak, yangını söndürmeye çalıştı. Ancak başarılı olamayan çift, 1 yaşındaki bebeklerini de alarak, dışarı çıktı.<br>İhbar üzerine olay adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen 3 kişilik aile, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-05-21 10:21:28<br>
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