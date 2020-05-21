İnegöl İŞKUR'da 12 memurda koronavirüs çıktı, 27 çalışan karantinada

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesindeki İŞ-KUR Müdürlüğü'nde koronavirüs testi pozitif çıkan memur sayısı, 12'ye yükseldi. Müdürlükte görevli 27 kişi karantinaya alınırken, işlemlere merkez ve Gemlik'teki şubeler, yardımcı oluyor.<br>İnegöl İŞ-KUR Müdürlüğü'nde görev yapan 10 memur, yüksek ateş ve öksürük nedeniyle İnegöl Devlet Hastanesi´ne başvurdu. Yapılan testler sonucunda 8 memurun koronavirüs testi pozitif çıktı. Daha sonrasında ise bu sayı 9'a yükseldi. Son yapılan testler sonucunda ise koronavirüs testi pozitif çıkan çalışan sayısı, 12 oldu.<br>Aralarında Şube Müdürü Ahmet Baştürk'ün de bulunduğu 27 kişi, evlerinde 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karantinaya alınan memurların, çalışmalarına evden devam edeceği öğrenildi. Bursa merkez ve Gemlik ilçesinde bulunan İŞ-KUR Şubeleri, İnegöl'e destek vermeye başladı. İşlemlerin aksamaması için yoğun çaba gösterildiği bilgisi paylaşıldı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-05-21 11:14:31<br>

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