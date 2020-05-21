Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği yapısında revizyon

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği (BKTTB), ‘koronavirüs tedbirleri çerçevesinde’ olağanüstü gündemle bir araya gelerek, meclis toplantısını yaptı. Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda, birlik başkan vekili ile asil katip ve encümen üyeleri yeniden belirlendi.

Turizm ve tanıtma birliğinin faaliyetlerini daha da aktif kılmaya yönelik meclisi, Büyükşehir Belediye ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Alinur Aktaş yönetti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Osmangazi Belediyesi’nin birlikten ayrılma, Gürsu Belediyesi’nin de birliğe katılma talepleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda, ikinci başkan vekili, birlik encümen üye, birlik plan ve bütçe komisyon üye seçimleri de yapıldı.

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’nin meclis toplantısında, Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Serhat Tosun’dan boşalan İkinci Başkan Vekilliği’ne Yenişehir Belediye Meclis Üyesi Davut Aydın getirildi. Büyükorhan Meclis Üyesi Hanife Yetiş asil katip üyeliğine, Orhangazi Belediye Meclis Üyesi Selami Ekeman ise encümen üyeliğine seçildi. Birlik plan ve bütçe komisyonu ise olduğu gibi devam kararı aldı. BKTTB’nin yeni yapısı şu şekilde oluştu;

Birlik başkanı: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş.

Birlik birinci başkan vekili: Kağan Mehmet Usta (İznik Belediye Başkanı).

Birlik ikinci başkan vekili: Davut Aydın (Yenişehir Belediye Meclis Üyesi).

Birlik asil katip üyeleri: Ayşegül Seyran (Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi), Hanife Yetiş (Büyükorhan Meclis Üyesi).

Birlik encümen üyeleri: Kağan Mehmet Usta (İznik Belediye Başkanı), İmdat Cav (Yenişehir Belediye Meclis Üyesi), Murat Yıldırım (Nilüfer Belediye Meclis Üyesi), Selami Ekeman (Orhangazi Belediye Meclis Üyesi).

Birlik plan ve bütçe komisyonu üyeleri: Ali Mersin (Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi). Sevim Parlak (Yıldırım Belediye Meclis Üyesi), Yusuf Akbulut (Mudanya Belediye Meclis Üyesi), Nihat Arı (Orhaneli Belediye Meclis Üyesi), Şaban Fethi Yıldız (Harmancık Belediye Meclis Üyesi).

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