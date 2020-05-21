Bursa’da bayram öncesi banka önünde uzayan kuyruklar

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Bursa'da bayram öncesi bankalar önünde uzun kuyruklar oluştu.

Korona virüs salgına karşı alınan tedbirler devam ederken 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması yaşanacak. Türkiye ilk kez Ramazan Bayramını evinde geçirecek. Kısıtlama nedeniyle Bursa'da çarşı pazarların yanısıra banka önlerinde de yoğunluk yaşanıyor.

Bazı vatandaşların maske takmadığı görülürken, polis ve zabıta ekipleri sık sık vatandaşları ikaz etti.

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