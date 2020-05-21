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İnegöl’de bayram temizliği

İHA

İnegöl’de bayram temizliği

İnegöl Belediyesi, ramazan bayramı öncesi şehrin genelinde bayram temizliği başlattı. Gece ve gündüz ekipleri dört koldan hummalı bir çalışma sürdürüyor.
Her yıl tüm yurtta olduğu gibi şehrimizde de coşkulu bir şekilde kutlanan ramazan bayramı, bu yıl covid19 salgını nedeniyle kısıtlamalarla kutlanacak. Fiziki temastan ziyade gönüllerin bir olacağı bir bayram yaşayacak olan İnegöl’de, İnegöl Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram öncesi genel temizlik çalışması başlattı.
Şehrin tamamında merkez ve kırsal mahalleler dahil olmak üzere Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, gece ve gündüz ekipleri dört koldan hummalı bir çalışma sürdürüyor. Şehirdeki tüm konteynırlar su ve dezenfektanla yıkanarak temizleniyor. Ayrıca tüm caddelerde araçla yıkama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Merkez mahallelerde ara sokaklarda da temizlik personeli tarafından genel çevre temizlikleri yapılırken, kırsal mahallelerde ise görevli personel genel temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

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