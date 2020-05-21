İnegöl'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı 

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.<br>Kaza, öğleden sonra, İnegöl'deki Metal Sanayi kavşağında meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a giden Sinan Gizlenç (26) yönetimindeki 16 KEP 21 plakalı hafif ticari araç, kavşaktan çıkan Emine Semiz'in (45) kullandığı 16 BTP 77 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, kazada sürücüler, hafif ticari araçtaki Faik Gizenç (55) ve Ahmet Gizenç ile otomobildeki Arzu Aydın (26) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-05-21 18:10:19<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.