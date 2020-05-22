Bursa'da uyuşturucu operasyonu

<br>Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA´da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 800 gram esrar ve 200 ecstasy hap ele geçirildi. Ş.U. gözaltına alındı.<br>Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ş.U. adlı kadının uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Narkotik polisi, dün Ş.U.´nun evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, 800 gram esrar ile 200 ecstasy hap ele geçirildi. Ş.U. gözaltına alındı.<br>Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli kadın, bu sabah, `uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak´ suçundan adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM<br>2020-05-22 10:30:42<br>
-
Son Dakika
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.