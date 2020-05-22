Bursa'da uyuşturucu operasyonu

<br>Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA´da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 800 gram esrar ve 200 ecstasy hap ele geçirildi. Ş.U. gözaltına alındı.<br>Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ş.U. adlı kadının uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Narkotik polisi, dün Ş.U.´nun evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, 800 gram esrar ile 200 ecstasy hap ele geçirildi. Ş.U. gözaltına alındı.<br>Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli kadın, bu sabah, `uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak´ suçundan adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM<br>2020-05-22 10:30:42<br>

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