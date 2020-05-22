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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl'de 10 dönüm ormanlık alan küle döndü

İHA

Bursa'da meydana gelen yangında 10 dönüm ormanlık alan yanarak küle döndü.

İnegöl'de 10 dönüm ormanlık alan küle döndü

Bursa'da meydana gelen yangında 10 dönüm ormanlık alan yanarak küle döndü.
İnegöl ilçesi kırsal Eymir Mahallesi'nde dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan dumanların çıktığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirerek bir taraftan da yangına müdahalede bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin ve mahalle sakinlerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Meydana gelen yangın nedeniyle 10 dönümlük alan küle dönerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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